EN DIRECT - Top 14 : vivez le match Aviron Bayonnais - La Rochelle sur France Bleu Pays Basque

C'est un monstre qui se présente à Jean Dauger ce samedi 8 octobre. La Rochelle débarque sur les bords de Nive pour y affronter l' Aviron Bayonnais . Les Ciel et blanc, invaincus à domicile ( Racing et UBB ) restent sur une défaite à Brive , un concurrent direct. Mais face aux Bayonnais, le champion d'Europe en titre, l'une des deux meilleures équipes du championnat, avec le Stade Toulousain. Le défi est immense pour cette sixième journée de Top 14 , mais les joueurs de Grégory Patat ont déjà montré qu'ils savaient se mettre au niveau de leurs adversaires, quand ils le voulaient. Avant-match dès 16h30, coup d'envoi 17h, avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Rémy Doutre.

