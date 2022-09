EN DIRECT - Top 14 : vivez le match Aviron Bayonnais - Racing 92 sur France Bleu Pays Basque

Le Top 14 est de retour à Jean Dauger ! L'Aviron Bayonnais accueille le Racing 92 ce samedi 10 septembre (17 heures) pour le compte de la 2e journée de championnat. Deux équipes aux ambitions évidemment opposées : quand l'une vise le maintien, l'autre en face est un concurrent sérieux aux six premières places. Les Ciel et blanc, défaits la semaine dernière à Toulon, doivent se remettre la tête à l'endroit dans l'optique du maintien. Gagner, le plus tôt possible pour engranger de précieux points. Le tout, dans un nouveau Jean Dauger, avec l'homologation de la quatrième tribune. Le stade fera le plein : 13.500 supporteurs vont donner de la voix.

à lire aussi Les compos et déclas d'avant-match d'avant-match

Rendez-vous sur France Bleu Pays Basque avec Stéphane Garcia, Grégory Arganèse et Lucas Aizpurua.

► Live radio dès 16h30 avec l'avant-match