EN DIRECT - Top 14 : vivez le match Castres - Aviron Bayonnais sur France Bleu Pays Basque

C'est un véritable défi qui attend l' Aviron Bayonnais . Une semaine après avoir battu La Rochelle à Jean Dauger , les Ciel et blanc se déplacent à Castres, ce samedi 15 octobre (17 heures), pour le compte de la septième journée de Top 14 . Pierre Fabre, citadelle imprenable, et pour cause : le CO est invaincu depuis près de deux ans à domicile (décembre 2020, contre le Brive de Thomas Acquier). Depuis, une série de 24 matches sans défaite. Et la dernière victoire de l'Aviron remonte à 2008, le 26 août. De quoi mesure le challenge qui s'offre à Bayonne. Match à vivre sur France Bleu Pays Basque avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua.

► Le live radio et commenté dès 16h30

