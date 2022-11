EN DIRECT - Top 14 : vivez le match Clermont - Aviron Bayonnais sur France Bleu Pays Basque

Ultimes devoirs de vacances pour l' Aviron Bayonnais . Les Ciel et blanc (8es, 21 pts) se déplacent ce samedi 5 novembre à Clermont (7e, 21 pts) pour y affronter l' ASM (17 heures). Une rencontre de la 10e journée de Top 14 . L'Aviron va y chercher sa première victoire à l'extérieur, malgré la fatigue dans l'effectif à l'issue de ce premier bloc et les onze changements dans le quinze de départ . Face aux Bayonnais, les Clermontois restent sur deux matches sans victoire. Un choc à vivre sur France Bleu Pays Basque dès 16h30, avec Stéphane Garcia, Yann Blanchard et Lucas Aizpurua.

ⓘ Publicité

▶ Live radio et match commenté

loading

loading

loading