EN DIRECT - Top 14 : vivez Section Paloise / UBB avec France Bleu Béarn

Dernier match de l'année pour les Vert et Blanc de la Section Paloise, c'est au Hameau ce dimanche (15h45) face au leader, l'Union Bordeaux-Bègles. Un match que France Bleu Béarn vous propose de vivre en suivant notre live audio et écrit, pour ne rien rater !

Pau, France

La Section Paloise (12e) sait qu'une victoire face au leader l'Union Bordeaux-Bègles lui donnerait un surplus de confiance bien utile pour passer en 2020 et peut-être viser autre chose qu'un maintien tranquille en Top 14. Seulement l'UBB reste sur 3 victoires de rang (contre Agen, au Racing et face à La Rochelle) quand les Béarnais viennent de s'incliner à deux reprises, au Hameau face à Toulon et du côté du Stade Français.

Pour ce match la Section va s'appuyer sur une bonne partie de l'équipe qui a ramené un point de bonus défensif du Stade Français, à l'exception de Ben Smith, suspendu, et de Mohamed Boughanmi et Baptiste Pesenti, blessés. Côté Bordeaux-Bègles, c'est une équipe type ou presque, avec les internationaux tricolores Poirot, Maynadier, Jalibert, Lamerat et Ducuing, ou encore l'Argentin Santiago Cordero. Le Fidjien Semi Radradra va lui débuter la rencontre sur le banc.

Section Paloise / UBB, c'est à vivre en intégralité ce dimanche dès 15h15 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !