EN DIRECT | Toulouse-LOU : avec Kolbe et le revenant Fouyssac mais sans les internationaux

Le Stade Toulousain veut enchaîner une cinquième victoire de suite en Top 14 ce samedi face à Lyon. Sans les internationaux et avec une infirmerie bien remplie mais Cheslin Kolbe tient bien sa place. Rencontre à vivre en direct sur France Bleu Occitanie dès 15h05.

C'est parti pour une série de matches sans les internationaux. Huit joueurs manquent à l'appel (six affronteront le Pays de Galles ce samedi au Stade de France) mais pas question de se lamenter. Le Stade Toulousain veut rester leader et vise une cinquième victoire en six matches de Top 14.

Kolbe est bien là, Fouyssac de retour

Annoncé quasi forfait après avoir été touché à Brive, Cheslin Kolbe sera titulaire face au LOU et va démarrer à l'arrière. Pierre Fouyssac fêtera lui sa première de la saison et débutera sur une aile.

Côté lyonnais, Josua Tuisova (cinq essais cette saison, comme Kolbe) sera titulaire. L'international français Killian Geraci, libéré par le XV de France, sera sur le banc.

Le match en direct

Stade Toulousain-Lyon, rencontre à vivre en direct dès 15h05 sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi à 15h35. En cliquant sur le player ci-dessous.