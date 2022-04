EN DIRECT - Tournoi des Six Nation : suivez la rencontre des Bleues contre l'Angleterre à Bayonne

Le XV de France contre l'Italie à Grenoble le 27 mars dernier en Tournoi des Six Nations

Une affiche de rêve en clôture de la dernière journée du Tournoi des Six Nations : le Crunch, le XV de France face aux "Red Roses", les Anglaises, triples tenantes du titre. Pour cette dernière marche à franchir, les Bleues peuvent compter sur un stade Jean-Dauger complet. Coup d'envoi à 15h15, et avant match dès 15 heures sur France Bleu Pays Basque.

Jusqu'à présent, les Bleues ont réalisé un parcours parfait avec quatre victoires bonifiées. Mais les Anglaises ont fait mieux, et sont à la tête du classement grâce à une meilleure différence de point. Mais tout est possible, estime Annick Hayraud, notamment avec une équipe composée de jeunes "pleines de fraîcheur", et d'anciennes de 2018 au "vécu" précieux.

Si la France l'emporte, ce sera son septième titre dans la compétition depuis le passage à six équipes, en 2002. "Gagner une telle compétition, ça resserre un groupe. Ce serait énorme, un beau message avant la Coupe du monde, ça nous donnerait de la confiance", rêve Romane Ménager, rêve la troisième ligne de Montpellier.