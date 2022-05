EN DIRECT : Vivez la demi-finale Bayonne - Oyonnax sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais est là où on l'attendait, en phase-finale du championnat de France de Pro D2. Les Ciel et blanc accueillent ce dimanche 29 mai Oyonnax à Jean Dauger pour aller chercher une place en finale et continuer à rêver de ce retour dans l'élite du rugby français. Mais attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Certes, Oyo était venu s'incliner lourdement en mars dernier sur les bords de Nive (52-21), mais c'est une toute autre compétition qui débute, et de l'aveu même du capitaine bayonnais, Mariano Galarza, "longtemps, Oyonnax est l'équipe qui faisait figure de favoris dans ce championnat, avec l'effectif le plus complet". Et pour pousser derrière l'Aviron, un Jean Dauger à guichets fermés : 10.600 supporteurs prêts à donner de la voix, dont une centaine d'Aindinois.

Dispositif spécial sur France Bleu Pays Basque

Pour vous faire vivre cette rencontre, autour de David Talec :

17h : avant-match en tribunes et aux abords de Jean Dauger avec les supporters au micro de Morgane Heuclin-Reffait

au micro de Morgane Heuclin-Reffait 17h45 : coup d'envoi du match , commenté par Rémy Doutre, Grégory Arganèse et Stéphane Garcia

, commenté par Rémy Doutre, Grégory Arganèse et Stéphane Garcia Dès la fin du match : conférence de presse des joueurs et des staffs des deux équipes à vivre en direct

Le XV de Bayonne : 15. Germain ; 14. Ravouvou, 13. Maqala, 12. Toeava, 11. Baget ; 10. Dolhagaray, 9. Rouet ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6. Usarraga ; 5. Mikautadze, 4. Galarza (cap.) ; 3. Tatafu, 2. Van Jaarsveld, 1. Cormenier.

Le XV d'Oyonnax : 15. Callandret ; 14. Sweetnam, 13. Millet, 12. Lovobalavu, 11. Reybier ; 10. Soulan, 9. Cassang, 7. Herjean, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Leindekar, 4. Murday ; 3. Laclayat, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.).

