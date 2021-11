EN DIRECT - XV de France : suivez France-Géorgie sur France Bleu

Depuis un France-Irlande préparatoire à la coupe du monde 2011, on n'avait plus vu les Bleus à Bordeaux. Ils sont de retour, non pas à Chaban-Delmas, mais au Matmut Atlantique pour le deuxième rendez-vous de leur automne. Après le succès laborieux (29-20) contre l'Argentine, ils vont tenter de monter en puissance face aux Géorgiens à une semaine du choc qui les attend face aux All Black.

Trois joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles évolueront devant leur public. Cameron Woki, replacé en deuxième ligne, Matthieu Jalibert, maintenu à l'ouverture, et sans doute Maxime Lucu qui sera une nouvelle fois remplaçant.

Face à eux, la Géorgie, 12ème nation mondiale, qui alignera un XV où on retrouve sept joueurs évoluant en Top 14 et quatre en Pro D2. Les deux nations ne se sont croisées qu'une fois. C'était le 27 septembre 2007 à Marseille en coupe du monde, les Bleus l'avaient largement emporté (64-7).

France-Géorgie, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce dimanche à partir de 13h45.