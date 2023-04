EN IMAGES - Ambiance de fête pour les finales de rugby des Pyrénées-Atlantiques

C'est le rugby du dimanche qu'on aime, avec les copains, un peu de pluie, de la boue et bien sûr un peu de bières... à consommer avec modération ! En Régionale 3, comme l'an dernier, c'est l'AG Thèze qui s'est imposée contre l'AS Buzy-Ogeu (11-6). La compétition avait lieu à Lons. Si le match n'était pas des plus passionnants il faut l'avouer, dans les tribunes on s'est quand même bien amusé. Samedi 1er avril, Arcangues a gagné contre Arudy (9-7), en Régionale 1. Chez les filles, en Fédérale 2, Sévignacq a battu Biarritz (20-17).

Facile pour la décoration, les deux clubs jouent en rouge et bleu. © Radio France - Fanny Narvarte

Malgré la défaite, les supporters ogeulois ont gardé le sourire. © Radio France - Fanny Narvarte