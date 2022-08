EN IMAGES - Ambiance de folie au stade Aimé Giral pour le Supersevens

La première étape du "Super Sevens In extenso" se tenait ce samedi à Perpignan. Première fois que cette compétition de rugby à VII s'arrêtait dans les Pyrénées-Orientales. Au programme : du rugby, bien sûr, mais aussi de nombreuses animations.

L'ambiance était à la fête ce samedi au stade Aimé Giral. La première étape du "Super Sevens In extenso" se tenait à Perpignan. C'est la première fois que ce championnat de France de rugby à VII, qui réunit toutes les équipes du Top 14 plus Monaco et les Barbarians, faisait étape dans les Pyrénées-Orientales.

Des essais toutes les 90 secondes

Environ 5 400 personnes ont fait le déplacement pour ce week-end du 15 août © Radio France - Théo Caubel

La journée a été marquée, bien évidemment, par la compétition de rugby. Les supporters n'ont pas eu le temps de s'ennuyer avec des matchs quasi sans arrêt. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils assistaient à des rencontres de rugby à VII. Ils ont pu découvrir le rythme très soutenu avec un essai en moyenne toutes les 90 secondes. Au final, c'est la Section Palois qui remporte cette première étape et se qualifie pour la finale. L'Usap a été balayé dès les huitièmes de finale, il faut dire que nos Perpignanais affrontaient Pau (47-0).

Au-delà de la compétition, l'événement avait aussi pour but d'être une grande fête. De nombreux supporters sont venus déguisés, souvent avec des tenues multicolores. De nombreuses animations étaient d'ailleurs proposées sur le terrain annexe du stade. Une scène et une piscine y avaient été installées. Certains ont pu s'essayer au karaoké, d'autres au ventriglisse.

Environ 5 400 personnes pour cette première étape

Le déguisement était de rigueur au stade Aimé Giral © Radio France - Théo Caubel

Pour cette première à Perpignan, les organisateurs se disent satisfaits. 5 400 personnes ont participé à cet événement. C'est deux fois plus que lors de la première étape l'année dernière. Deux autres sont désormais programmées à la Rochelle et Pau, avant la grande finale à Paris.

Un ventriglise avait été installé sur le terrain annexe © Radio France - Théo Caubel

Avec ces fortes chaleur, le saut dans la piscine était plus que bienvenu pour de nombreux supporters © Radio France - Theo Caubel