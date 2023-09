EN IMAGES - Coupe du monde de rugby : les supporters célèbrent la victoire de la France

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France a été réussi, tant du point de vue sportif, avec la victoire des Bleus sur les All Blacks , que du point de vue populaire. Plus de 15 millions de téléspectateurs ont suivi le match d'ouverture France-Nouvelle Zélande sur TF1, selon les données de Médiamétrie. C'est un meilleur score que les débuts des Bleus au Mondial 2022 de foot. La ferveur s'est aussi retrouvée devant les écrans géants installés à travers le pays.

La Prairie des filtres à Toulouse accueillait la plus grande fan zone de France, au bord de la Garonne : 40.000 personnes ont vibré avec les Bleus devant un écran de 100 mètres carrés. Emotion garantie au coup de sifflet final.

Une ambiance familiale devant les écrans

Un peu partout, les retransmissions en plein air ont pris des allures de kermesse. Outre les supporters purs et durs, de nombreux spectateurs étaient venus passer un bon moment entre amis. A Saint-Péray, France Bleu Drôme Ardèche décrit une "ambiance de folie" : "C'est sûr vu comme c'est parti, la Coupe du monde de rugby elle est pour nous !" exultait Ilan. Les cris de joie ont ensuite laissé la place au concert de klaxons des automobilistes.

A Périgueux, plus de 700 spectateurs ont regardé la France battre la Nouvelle-Zélande au Parc Gamenson. Buvette, restauration et ambiance familiale, il y avait un goût d'été pour fêter la victoire inaugurale des Bleus, décrit France Bleu Périgord.

Les supporters de l'équipe de France étaient venus en famille, sur la pelouse du parc Gamenson à Périgueux. © Radio France - M. B.

C'était la fête sur les terrains ou les places de village transformés en fan zone, mais aussi dans les salles des fêtes et palais des sports, comme à Caen, où le public s'est enflammé pour le premier essai tricolore. "Cela ne commençait pas super", explique un supporter normand, "et puis on a réussi à reprendre la main au fur et à mesure du match face à la meilleure équipe du Monde. C'est ma première pour moi au Palais des Sports et c'est vraiment une réussite.

A Quimper, à l'espace Dan Ar Braz, on a chanté la Marseillaise à pleins poumons.

A Tours, le club de rugby a réussi son pari en organisant une fan zone au stade Tonnelé à Tours. Plus de 4.000 personnes ont fait le déplacement. A Pau, c'est aussi dans les bars que les supporters se sont installés pour regarder le match.

Le rubgy séduit au-delà de ses terres

Même les régions de France qui ne sont pas à proprement parler des terres de rugby se sont mis à l'unisson. En Alsace, par exemple, des écrans géants étaient installés dans plusieurs villes, dont Strasbourg :

A Reims, 2.000 personnes étaient rassemblées au complexe René-Tys : maquillage, drapeaux tricolores, chants pour une grande fête réussie. "C'était de la folie, on a beaucoup chanté, je n'ai plus de voix , confirme Marc. C'était très familial, et on espère que cette Coupe va prendre de l'ampleur et attirer encore plus de monde." "Il faudra faire ça à tous les matchs ! C'était incroyable, je suis heureux !", renchérit Sébastien.

Beaucoup de spectateurs, conquis par le spectacle, espèrent de nouvelles retransmissions dans les fans zones. Toutes les villes ou clubs ne l'envisagent pas dans l'immédiat, mais pourraient réitérer, si les Français atteignent les demi-finales par exemple.