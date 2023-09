EN IMAGES - Découvrez le tout nouveau Chambéry Savoie Stadium

Avec plus d'un an de retard, le nouveau stade municipal de Chambéry va ouvrir ses portes ce vendredi 29 septembre. Les joueurs du SOC Rugby (Nationale) vont enfin pouvoir recevoir leurs adversaires. Les Chambériens affrontent Bourg-en-Bresse, ce vendredi, à 20h30 dans ce stade tout neuf. Les Chambériens ont été obligés de jouer leur quatre premiers matchs de la saison à l'extérieur. Le Chambéry Savoie Stadium va aussi accueillir le Chambéry Savoie Football et le club de foot américain Les Aigles.

ⓘ Publicité

Le Chambéry Savoie Stadium, très attendu par les clubs sportifs et les habitants, a été construit en ville au même endroit que le stade historique de 1927.

Deux tribunes : 5.285 places assises

Ce nouveau stade de 2.495 m2 compte deux tribunes, soir 5285 places assises plus de 1.500 spectateurs pourront assister aux matchs debout.

Le maire de Chambéry, Thierry Repentin, a présenté à la presse ce nouveau stade ce mardi 26 septembre. © Radio France - Mélanie Tournadre

C'est de la fierté et un soulagement également pour le maire de Chambéry, Thierry Repentin : "Il y a eu des moments de stresse, d'inquiétude sur la continuité du chantier pendant une période de covid, une période d'inflation mais il y a aussi un vrai engouement des clubs sportifs et des Chambériens pour ce stade".

loading

Le maire de Chambéry précise que ce stade n'a pas qu'une vocation sportive mais les salons pourront être loués pour des évènements économiques, des séminaires ou encore des mariages. Des évènements culturels pourront également être organisés avec un système pour faire entrer des camions sur la pelouse ne cas de concert pour installer une scène, la jauge prévue est alors de 10.000 spectateurs.

Les vestiaires du Chambéry Savoie Stadium © Radio France - Mélanie Tournadre

C'est un stade "à l'anglaise", sans pistes d'athlétisme, avec des tribunes au plus proche du terrain et de l'action de jeu.

Le Chambéry Savoie Stadium compte 5.285 places assises et plus de 1.500 spectateurs pourront assister aux matchs debout. - Mélanie Tournadre / Radio France © Radio France - Mélanie Tournadre

Une architecture simple : de l'acier et du béton

"On a voulu être en corrélation avec l'environnement proche avec l'environnement proche, puisqu'on est en ville à coté des anciennes usines Rubanox, donc c'est une architecture très simple faite de matériaux robustes et pérennes : de l'acier et du béton" explique de ce nouveau stade, l'architecte Christian Patey.

loading

Christian Patey, l'architecte du Chambéry Savoie Stadium. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ce tout nouveau stade compte également une salle polyvalente de 600 m2, ainsi que deux grands salons au dernier étage (plutôt que des loges) et un parking souterrain de 450 places.

Le parking souterrain de 450 places a coûté 7,2 millions d'euros. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un investissement de près de 30 millions d'euros

Ce Chambéry Savoie Stadium est un investissement très important, il a coûté 22,6 millions d'euros et le parking souterrain représente une dépense 7,2 millions d'euros. La ville de Chambéry a dépensé près de 15 millions d'euros, la Région, le Département et Grand Chambéry à hauteur de 4 millions d'euros chacun.

loading

Le Chambéry Savoie Stadium © Radio France - Mélanie Tournadre

À lire aussi Visite de chantier : le nouveau stade municipal de Chambéry doit être livré fin 2022/début 2023