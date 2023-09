EN IMAGES - La Coupe du Monde de rugby enflamme le Stadium de Toulouse

Ce Japon-Chili est la huitième rencontre d'une Coupe du Monde de rugby disputée dans la ville rose. Ambiance exceptionnelle sur l'île du Ramier où de nombreux Chiliens et Japonais ont organisé le périple pour venir jusque dans le sud-ouest.

ⓘ Publicité

5825 jours plus tard

Après avoir accueilli quatre matchs de la Coupe du Monde 2007 dont France-Namibie le 16 septembre, le Stadium de Toulouse a donc renoué avec sa tradition du "Mondial". 5825 jours après cette rencontre il y a un peu moins de 16 ans. Un Japon-Chili vécu par des amoureux du rugby de la région mais aussi par des Japonais et des Chiliens qui ont traversé la planète.

Le papa du joueur Francisco Urroz a fait le voyage depuis Santiago (en passant par Bogota puis Madrid) : "C'est un honneur d'être là. On a travaillé pour participer à notre première Coupe du Monde et on a envie de rivaliser, pas simplement être là", explique ce papa d'un des des joueurs de l'effectif des Condores.

Francisco Urroz venu supporter son fils. © Radio France - Julien Balidas

Des Chiliens venus en masse et qui ont mis le feu au Stadium dans une ambiance que seuls les sud-américains savent mettre.

La communauté japonaise très présente

De nombreux japonais ont également garni les tribunes ce dimanche au Stadium. Le Japon ayant choisi de poser son camp de base sur les installations du Stade Toulousain et qui disputera deux matches à Toulouse.

Les Japonais à Toulouse. © Radio France - Julien Balidas

Des Anglais en mode "Tour de France"

Sur le parvis du Stadium, des fans de rugby venus du monde entier donc. Et notamment Derek et Qweef, deux Anglais venus du nord de Londres : "On va assister à 28 matches pendant cette Coupe du Monde. On était à Paris pour le match d'ouverture, à Marseille pour le match de l'Angleterre et ce dimanche on fait Toulouse puis Bordeaux pour deux matches dans la même journée", expliquent-ils, chapeaux en forme de plots de chantier vissés sur la tête.