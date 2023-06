EN IMAGES - Le Brennus au Capitole pour la 22e fois !

Les joueurs du Stade Toulousain sont arrivés en train à Toulouse. Un bus à impériale les attendaient à la gare Matabiau. Ils sont sur la place du Capitole, où tout le peuple rouge et noir les attendait ! Thomas Ramos et son sans-faute au pied , Romain N'tamack et son extraordinaire essai à la fin du match : on revit tous ces moments en directs ensemble.

Cyril Baille, titré comme ses copains du Stade Toulousain, au micro de France Bleu Occitanie © Radio France - Julien Balidas

Pour ceux qui avaient suivi nos réseaux sociaux, June le lapin avait prédit la victoire des rouge et noir © Radio France - Flora Midy

Vue de la fosse, avec un (Ova)lion © Radio France - Alexandra Lagarde

Dans le Capitole, il y a aussi les juniors du Stade Toulousain qui ont remporté eux aussi le titre.

Les juniors du Stade © Radio France - Julien Balidas

22e fois et pourtant on ne s'en lasse pas ! Ce dimanche les rugbymen du Stade Toulousain ont soulevé pour la 22e fois le bouclier de Brennus devant une place du Capitole noire de monde. Près de 15.000 personnes sont venues acclamer nos "Rouge et Noir" après une finale de folie face à la Rochelle. Les Toulousains ont gagné sur le fil grâce à un essai de Romain Ntamack à la 78e minute.

Et ce dimanche donc les Toulousains ont été reçus une 22e fois dans la salle des Illustres de l'Hôtel de ville de Toulouse. Une cérémonie un peu avancée en raison de l'alerte orage. Les joueurs sont arrivés vers 16h15 au Capitole après être rentrés en train depuis Paris.

