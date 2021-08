EN IMAGES - Le CA Brive se prépare pour sa saison à Bugeat, en Haute-Corrèze

Comme chaque année, le CA Brive se rend à Bugeat en Corrèze où les joueurs et le staff vont se préparer pour la prochaine saison. Au programme : entraînements de rugby et stages de cohésion.

Après deux jours à Bugeat, les traits sont un peu tirés. "Il fait froid" répond de manière cinglante Jérémy Davidson, le coach du CA Brive. Les températures basses pour la saison et la pluie ont un peu fatigué certains joueurs, mais néanmoins, les rugbyman brivistes affichent une forme relativement bonne. "Après les trois semaines de préparation physique, tous les joueurs ont battus leurs records au bronco test" affirme l'entraîneur en chef de Brive.

Les joueurs ont passé la matinée à s'entraîner sur leur terrain de rugby © Radio France - Mickaël Chailloux

Quelques joueurs blessés et touchés par le Covid

Malgré tout, quelques joueurs se sont isolés lors des entraînements collectifs, comme Mitch Lees, qui semble encore douloureux à la cheville ou Victor Lebas, qui récupère de sa blessure à l'épaule. Setareki Bituniyata, Seva Galala et Wesley Tapueluelu étaient également absents car touchés par la Covid-19. Pour ce qui est du reste des joueurs, on a vu Stuart Olding, Hayden Thomson-Stringer ou encore Wesley Douglas à l'entraînement, avec les Espoirs. "Pour certains jeunes, c'est leur premier stage avec les pros" souligne Jeremy Davidson.

Mais il n'y a pas que le rugby dans la vie. Il y a aussi la cohésion, but de ce stage habituel en Haute-Corrèze. Cette année, malgré les conditions météo nuageuses, les joueurs sont sortis au lac des Bariousses ce jeudi après-midi, et ont eu des activités "danse" le soir. "Mais ce qui s'est passé reste entre nous" sourit Jéremy Davidson lorsqu'on lui pose la question.

Les joueurs du CA Brive dans la mêlée © Radio France - Mickaël Chailloux

Quelques joueurs ont travaillé la mêlée et la touche, avec Goderzi Shevlidze et Arnaud Méla, deux nouveaux membres officiels du staff mais qui connaissent bien la maison. Néanmoins, "avec plusieurs joueurs blessés, nous n'avions que six sauteurs" souligne l'ancien capitaine emblématique du CAB. "On s'est entraînés le strict minimum" explique-t-il.

Reste à savoir si les joueurs seront prêts pour affronter le Stade Français le vendredi 13 août, premier match amical pour le CAB. Le match a lieu ce vendredi 13 août à 19 heures au Stade Alexandre-Cueille.