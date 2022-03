EN IMAGES - Le Grand Chelem des trois mousquetaires du Stade Rochelais

Uini Atonio, Grégory Alldritt et Jonathan Danty ont remporté ce samedi le Tournoi des six Nations après avoir battu l'Angleterre 25 à 13. Ils ont largement contribué à offrir au XV de France le dixième Grand Chelem de son histoire. Sans oublier les autres Rochelais du groupe France. Mémorable.

C'était sans doute le meilleur remède pour digérer la correction reçue par le Stade Rochelais juste avant à Toulon en match en retard du Top 14. Les supporters des jaunes et noirs sont vite passés en mode bleu, blanc, rouge samedi soir pour communier avec ce XV de France triomphant. Un dixième Grand Chelem tellement mérité et acquis face à nos meilleurs ennemis anglais. Ce qui ne gâche rien.

Une soirée électrique et historique traversée avec une attention toute particulière et les yeux de Chimène pour les trois fiertés du club maritime : Uini Atonio, Grégory Alldritt et Jonathan Danty. Ces trois-là ont été tout simplement monstrueux de constance, d'envie et de talent.

Uini Atonio, l'incontournable

Le pilier droit Uini Atonio a dominé la plupart de ses adversaires directs en mêlée. En pleine possession de ses moyens, le Rochelais a peu d'équivalent dans le monde. La petite baisse de régime constatée contre le Pays de Galles n'était due qu'à une petite grippe. Atonio est devenu incontournable chez les Bleus. La force tranquille.

Le pilier rochelais Uini Atonio, la force tranquille © Maxppp - Sébastien Muylaert

Grand Chelem 2022 : Uini Atonio (en haut à droite) exulte © AFP - THOMAS SAMSON / AFP

Grégory Alldritt, l'infatigable

Le troisième ligne Grégory Alldritt aurait très bien pu être auréolé du titre honorifique de meilleur joueur français du Tournoi de six Nations. Un travail de sape a été incessant. Entre ombre et lumière, il avance, plaque, gratte, passe et fait l'admiration de la planète rugby. Ses larmes de bonheur sont contagieuses. A seulement 25 ans (il les fêtera mercredi prochain), Alldritt est devenu un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et ce n'est qu'une étape.

Grégory Alldritt martyrise la défense anglaise sous les yeux de Jonathan Danty © Maxppp - Adam Davy

Grégory Alldritt tient son Grand Chelem - © Instagram @gregalldritt

Jonathan Danty, l'infranchissable

Le centre Jonathan Danty a enfin trouvé sa place dans ce XV de France et ne semble pas prêt de la perdre. Le physique est toujours là, mais le roc rochelais a mûri, a diversifié son jeu. Pour le reste, tout est une question de constance et de confiance. A ce niveau-là, Danty a fait le plein. A 29 ans, l'ancien Parisien est épanoui comme jamais.

Les Anglais n'ont rien pu faire face à la puissance de Jonathan Danty © Maxppp - Sébastien Muylaert

Jonathan Danty savoure son bonheur en famille au Stade de France © Maxppp - Adam Davy

Dans la vidéo publiée sur le compte Instagram de la Fédération Française de Rugby, les trois Rochelais réunis immortalisent la victoire finale couronnée d'un Grand Chelem dans ce Tournoi 2022.

Les autres prétendants rochelais

Si les trois vainqueurs rochelais du Grand Chelem viennent d'écrire une des plus belles pages de l'histoire du XV de France, il ne faut surtout pas oublier tos les autres. A chaque levée préparatoire du Tournoi des six Nations, Fabien Galthié et son staff ont fait appel à un groupe de 42 joueurs et de nombreux joueurs du Stade Rochelais y ont été conviés.

A commencer par l'expérimenté arrière Brice Dulin, barré par Jaminet et Ramos. Il y aussi ceux qui incarnent l'avenir et peuvent rêver à intégrer le groupe pour la prochaine Coupe du Monde à la maison. Le 2e ligne Thomas Lavault, le 3e ligne Paul Boudehent, et le centre ou ailier Jules Favre ont le profil pour décrocher la lune. Enfin, d'autres n'ont pas encore dit leur dernier mot en vue du mondial : le talonneur Pierre Bourgarit, le pilier Dany Priso en partance pour Toulon, et le centre-ailier Teddy Thomas, futur Rochelais l'été prochain.

