Rugby à XIII : le public enfin de retour au Parc des sports à Avignon

Après plus d'un an d'absence au stade, les supporters du club de rugby à XIII d'Avignon ont de nouveau pu encourager les joueurs du SOA qui affrontaient Saint-Gaudens ce samedi à domicile. Plus de 900 spectateurs ont assisté à ce match au Parc des sports.

Ce samedi, le club de rugby à XIII d'Avignon l'a emporté à domicile 52 à 30 face à Saint-Gaudens en rattrapage de la 16e journée du championnat de France. Un match plein de suspens marqué par de belles retrouvailles avec le public, après plus d'un an d'absence au stade en raison de la crise sanitaire. Un vrai bonheur pour les joueurs et leurs afficionados venus nombreux, dans le respect des règles sanitaires.

Plus de 900 spectateurs au Parc des sports

Il s'en est fallu de peu pour atteindre la jauge maximale autorisée. Elle est de 1000 et ils étaient un peu plus de 900 dans les tribunes. "On attendait ce moment depuis un an et demi, sourit Jérémy. On est très heureux de pouvoir revenir." "Je pense que c'est important pour les joueurs de voir du monde dans les gradins, franchement c'était pesant toute la saison de jouer et de ne voir personne", commente un autre fidèle supporter.

Une fanfare et des applaudissements au Parc des sports... Presque de quoi faire oublier le vide laissé ces derniers mois par l'absence du public témoigne le joueur Louis Jouffrey : " Ca nous fait tous sourire de revoir tout le monde."

En rugby à XIII, le SO d'Avignon l'a emporté 52 à 30 face à Saint-Gaudens ce samedi au Parc des sports à Avignon. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Dernier match avant les phases finales

Un vrai plaisir aussi pour les dirigeants assure l'un des présidents du club, Florian Bissière : "On mettait un peu de musique sur les essais et sur les belles actions mais de toute façon peu importe, même s'il y a du son, les joueurs savent qu'il n'y a personne."

Florian Bissière, persuadé en début de match que grâce au public, son équipe allait mieux performer sur le terrain. Le SO d'Avignon, toujours 5e au classement, est donc reparti avec la victoire. C'était le dernier match de la saison régulière avant les phases finales.

Ce samedi, le club de rugby à XIII d'Avignon l'a emporté à domicile 52 à 30 face à Saint-Gaudens en rattrapage de la 16e journée du championnat de France. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Une fanfare et des applaudissements au Parc des sports ce samedi... Presque de quoi faire oublier le vide laissé ces derniers mois par l'absence du public. © Radio France - Elsa Vande Wiele