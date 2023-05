EN IMAGES - Champions Cup : le retour triomphal des Champions d'Europe à l'aéroport de La Rochelle

Les premiers supporters sont arrivés avant minuit dans la nuit de samedi à dimanche à l'aéroport de La Rochelle-Laleu, histoire d'être aux premières loges. Ils ont patienté de longues heures avant de voir atterrir l'avion de leurs joueurs en provenance de Dublin. Une longue attente rythmée par des chants à la gloire des doubles champions d'Europe, vainqueurs samedi de la finale de la Champions Cup face au Leinster (26-27) . Ce club fait la fierté de tout un peuple. "Là, je suis en fin de fête (sourire). C'est incroyable, d'aller gagner chez eux au Leinster, c'est juste exceptionnel ce qu'on vit", s'extasie Pierre qui a laissé une grande partie de ses cordes vocales sur le Vieux-Port.

À côté de lui, un petit groupe de fidèles de Marcel-Deflandre sort une bouteille de champagne. "C'est limite héroïque ce qu'ils ont fait. Un doublé comme ça, c'est la consécration", jubile ce fan du Stade Rochelais depuis plus de 25 ans.

La fête au bout de la nuit

Une sono qui crache quelques tubes pour patienter (longuement), des supporters qui reprennent les standards de "chez Marcel". Il faut bien ça pour tuer le temps. Comme on aime on ne compte pas. Et la foule qui continue d'arriver dans la nuit pour s'agglutiner sagement derrière les barrières. Un serpent jaune et noir qui s'étire sur plus de 200 mètres.

Les Bagnards sont aux premières loges. Impatient de communier avec les héros de Dublin. Ils sont finalement plus de 1.500 à avoir rallié Laleu avec la farouche envie de ne pas redescendre de leur petit nuage. L'avion des joueurs est annoncé à 3h08 précises. Ça sent bon.

Les Bagnards rochelais sont aux premières loges à l'aéroport de La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

"On va fêter ça sur les quelques jours à venir", Pierre Bourgarit

Le temps de descendre de l'appareil, de récupérer les sacs, il est 3h30. Les voilà, enfin. Groupés et unis autour des cadres de l'équipe qui ouvrent la voie. Le capitaine Grégory Alldritt en tête, coupe d'Europe à la main. Un peu à l'écart, Le talonneur Pierre Bourgarit en prend plein les yeux. "Franchement, à chaque fois, ils sont là, c'est exceptionnel. Qu'on gagne ou qu'on perde, ils nous accueillent toujours avec beaucoup d'émotions. Ça fait plaisir de les récompenser".

Mais Pierre Bourgarit n'oublie pas qu'il reste encore une belle page à écrire cette saison : "On va fêter ça sur les quelques jours à venir, et après on basculera sur cette fin de saison qui va être alléchante."

Le Bouclier en tête

Un gros quart d'heure de partage, de mains tendues, de smartphones en surchauffe, et une Coupe d'Europe touchée du bout des doigts pour les plus chanceux. Les joueurs sont déjà montés dans leur bus. Certains vont prolonger la nuit. Et plus si affinités. Même si la saison n'est pas finie. Il y a un premier bouclier de Brennus à aller chercher. Mais ça on en reparlera plus tard. Reda Wardi savoure l'instant présent. "Franchement, la joie y est. On est super contents. De voir tout ce monde, c'est que du plaisir. Merci à eux !"

La Coupe d'Europe est de retour à la maison © Radio France - Eric Le Bihan

Merling l'enchanté

En attendant un premier titre de champion de France pour La Rochelle, un homme traine un peu en fin de cortège. Il n'en finit plus de serrer des mains, échanger, partager. Cet homme, c'est le président Vincent Merling fêté comme un dieu vivant par les supporters admiratifs et reconnaissants. Il leur rend bien. "Ils sont exceptionnels, il est plus de trois heures du matin, ils sont toujours là, à nous soutenir. Les joueurs ont gagné ce match pour eux... Ils ont réalisé un exploit exceptionnel et quelque part, avec le soutien de leur public, même à distance. Moi ? Je me sentirai mieux demain matin. Avec la fatigue passée, on va réaliser plus facilement."

"Ça va être énorme sur le Vieux-Port", Romain Sazy

Malgré la fatigue, le deuxième-ligne et vice-capitaine rochelais Romain Sazy a des yeux d'enfant à peine rougis par les fumigènes à la vue de cette douce folie nocturne. Lui qui tirera sa révérence à la fin de cette saison. À bientôt 37 ans, le dur-à-cuire en a vu d'autres, mais il savoure cette ferveur autour de ce nouveau sacre européen. "Ils (les supporters) ont mis la barre encore plus haute, c'est fabuleux. On a vu les images sur le Vieux-Port avec 30 ou 40.000 personnes, ça présage une très belle fête demain (dimanche), ça va être énorme, un beau moment de communion pour le peuple rochelais".

Les héros de Dublin sont attendus sur un bus à impérial à partir de 16 heures ce dimanche sur le Vieux-Port. La seule différence avec l'an dernier, c'est que le bus sera floqué cette fois de deux étoiles. Merci pour tout.

