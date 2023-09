EN IMAGES - Le stade Pierre Rajon survolté pour l'entraînement des rugbymen italiens à Bourgoin-Jallieu

Plus de 3.000 élèves des écoles et collèges de Bourgoin-Jallieu et de la CAPI ont suivi l'entraînement des rugbymen italiens.

L'entraînement des rugbymen italiens a pris des airs de match de finale ce mardi 12 septembre. 3.600 élèves des écoles et collèges de Bourgoin-Jallieu et des alentours se sont installés dans les tribunes du stade Pierre Rajon et ont donné de la voix pour soutenir l'équipe italienne, installée en Nord-Isère pendant la Coupe du monde.

3.600 enfants du Nord-Isère dans les tribunes

"Les enfants sont enchantés. Ils ont le cœur français mais je pense qu'on sera pour l'Italie tant qu'ils ne seront pas contre la France" s'amuse Philippe, parent d'élève qui accompagne l'école de Meyrié. Tous les spectateurs ont reçu un drapeau vert-blanc-rouge à l'entrée du stade. Accoudés à la barrière, Axel et Bastien, tous les deux rugbymen en herbe, se régalent. "Ça fait bizarre de les voir aussi près ! Jamais j'aurais pensé les voir en réalité ! C'est assez impressionnant, les combines de touches, parce que nous, celles qu'on fait, c'est pas du tout comme ça !"

Le stade Pierre Rajon est survolté. En choisissant Bourgoin-Jallieu comme camp de base pour la Coupe du monde, le team manager de l'Italie, Giovanbattista Venditti, ne s'attendait pas à ça. "Pour être honnête, pas du tout ! C'est la super surprise d'avoir un accueil aussi chaleureux donc on est très content d'être ici."

Giovanbattista Venditti, team manager de l'équipe italienne de rugby, devant les tribunes du stade Pierre Rajon à Bourgoin-Jallieu. © Radio France - Noémie Philippot

De quoi pousser les rugbymen italiens. "Tous ces enfants, c'est super ! Ils ont fait un bruit incroyable, ça va nous donner de l'énergie pour la semaine entière" sourit le joueur Pietro Ceccarelli, et tenter de battre l'Uruguay mercredi 20 septembre. À la fin de l'entraînement, toute l'équipe a signé des autographes sur les drapeaux, les ballons et les t-shirts et pris quelques photos avec le public.

L'Isérois Ange Capuozzo était très attendu du public pendant la séance de dédicaces. © Radio France - Noémie Philippot

Il y aura de nouveau un entrainement ouvert au public, cette fois pour tout le monde, le 24 septembre. Plus de 5.000 places gratuites ont déjà été réservées. La mairie de Bourgoin-Jallieu espère avoir l'autorisation d'ouvrir entièrement les tribunes du stade Pierre Rajon pour avoir quelques centaines de places supplémentaires.