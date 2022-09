EN IMAGES - Le train de la Coupe du monde de rugby 2023 fait escale à Bourgoin-Jallieu en Isère

Mettre les Français et cette fois-ci les Berjalliens dans l'ambiance de la Coupe du monde de rugby, un peu moins d'un an avant son coup d'envoi en France. C'est l'objectif du train de la Coupe du monde 2023 qui faisait escale à Bourgoin-Jallieu ce mercredi 28 septembre. Dans la ville du CSBJ, il n'a pas eu de mal à attirer du monde.

Au fil des wagons, les visiteurs se plongent dans l'ambiance de la Coupe du monde 2023. © Radio France - Noémie Philippot

Une plongée dans l'ambiance et l'histoire de la compétition

De 11H à 17H, les passionnés et les curieux peuvent visiter ce train gratuitement. "Comme on est tous un peu dans le rugby, on profite" sourit un père de famille. Première étape : une plongée au cœur du stade de France, au milieu de la pelouse, pour le premier match des Bleus en septembre 2023 contre la Nouvelle-Zélande grâce à des casques de réalités virtuelles.

Les maillots dédicacés des équipes qualifiées pour la Coupe du monde sont exposés dans un des wagons. © Radio France - Noémie Philippot

Le train de la Coupe du monde retrace l'histoire de la compétition. © Radio France - Noémie Philippot

Au fil de la visite, on découvre les maillots dédicacés des équipes qualifiées pour la compétition mais on se replonge aussi dans l'histoire de la Coupe du monde, vidéos et sons à l'appuie. Si tout cela les intéresse, la plupart des visiteurs n'attendent qu'une chose, "voir la coupe ! De prêt !" rit l'un d'entre eux. Forcément, c'est le clou du spectacle qui met fin à la visite. "Oh elle est incroyable" s'exclame une adolescente, venue avec son école de rugby.

L'espoir d'avoir une place pour la Coupe du monde

Les yeux brillent autant que la coupe, précieusement exposée derrière une vitrine et surveillée par un vigile. Roger, supporter de longue date du CSBJ et du XV de France est ému. "C'est exceptionnel !" commente-t-il. Comme la plupart des personnes qui ont fait le déplacement, il espère réussir à s'offrir une place pour l'un des matchs de la Coupe du monde à l'automne 2023.

Le train de la compétition fera une autre escale en Isère, à Grenoble, le mercredi 5 et le jeudi 6 octobre.