Le XV de France a entamé en Provence sa préparation pour le Tournoi des Six Nations. En images, voici la préparation physique chez les légionnaires de Carpiagne et l'entraînement rugby à Aubagne.

PHOTOS - Le XV de France a commencé ses entraînements à Aubagne et Carpiagne

Ils sont arrivés le week-end dernier en Provence et semblent s'être parfaitement acclimatés. Pour la première fois, l'équipe de rugby du XV de France réalise sa préparation du Tournoi des Six Nations dans la région. Logement à Cassis, préparation physique à Carpiagne auprès des légionnaires et entraînements sur la pelouse du stade d'Aubagne. Retour à Paris prévu le 4 février.

En attendant, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié s'est réjoui de son arrivée en terres provençales. De son côté, le général Alain Lardet, commandant de la Légion étrangère salue l'arrivée des rugbymen : "Nous sommes à votre disposition pour vous offrir tous les moyens pour réussir au mieux votre préparation".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le programme du XV de France est rythmé par la préparation physique, les entraînements, séances vidéo et les séances de récupération. Chaque matin au camp de Carpiagne, c'est musculation et préparation physique, sur les installations du 1er régiment étranger de cavalerie. Mais les Bleus ne s'entraîneront pas en face-à-face avec les légionnaires en raison du Covid.

Musculation à Carpiagne - Julien Poupart FFR

Les après-midi sont consacrés au rugby à Aubagne sur une pelouse préparée depuis un mois à l'identique du stade de France pour les repères des joueurs. Les joueurs s'entraînent ainsi deux heures par jour, et sans public, toujours pour respecter la bulle sanitaire.

Après-midi rugby à Aubagne - Julien Poupart FFR

Chaque soir, le XV de France rentre à l'hôtel des Roches Blanches à Cassis pour les repas, les moments de détente et les soins quotidiens : tables de massage, kiné, et piscines (à 12 degrés !) sont mis à disposition.

à lire aussi VIDÉO - Visite guidée de l'hôtel 5 étoiles du XV de France à Cassis