EN IMAGES - Les rugbymen des Fidji s'entraînent à Pornic devant le public

L'équipe de rugby des Fidji a pris ses quartiers à Pornic ce week-end. En vue de la Coupe du monde dans un mois, et avant le match de préparation contre le XV de France samedi à Nantes, les "Flying Fidji" s'entraînent pendant une semaine sur la côte. Un premier entraînement physique a eu lieu ce dimanche sur le terrain du Val Saint-Matin à Pornic. Plus d'un millier de spectateurs sont venus y assister.

À la fin de l'entraînement, les joueurs ont salué les supporters, signant des autographes et prenant des photos. "On n'imaginait pas voir autant de supporters", sourit Levani Botia, 34 ans, joueur au Stade Rochelais depuis 2014. "C'est notre première séance d'entrainement et les gars étaient très surpris. C'est la première fois qu'on voit beaucoup de fans venir à ce genre d'entrainements, c'est génial ! " Une rencontre avec les Fidjiens sera également possible ce mercredi 16 août à 17h sur la Ria de Pornic.

Les joueurs ont signé des autographes et pris des photos avec les spectateurs. © Maxppp - Vincent MICHEL

"Physiquement, c'est des machines, des monstres !" s'exclame un spectateur. © Radio France - Coline Mollard