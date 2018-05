Les supporters de l'ASM ont partagé avec France Bleu Pays d'Auvergne leurs meilleurs moments avec Aurélien Rougerie. Avec leurs mots et leurs selfies, ils rendent hommage à l'emblématique joueur clermontois qui a fait toute sa carrière en jaune et bleu.

Clermont-Ferrand, France

Après 19 saisons en jaune et bleu, Aurélien Rougerie a fait ses adieux samedi à ses supporters au stade Marcel-Michelin. Ce joueur emblématique de l'ASM a une place particulière dans leur cœur. Ses fans ne tarissent pas d'éloges, décrivant un homme "simple, abordable, fidèle et respectueux" dans la vie, comme sur le terrain. Pour Bernadette, "dans des temps tourmentés comme aujourd'hui, Aurélien est un magnifique symbole de vraies valeurs humaines."

On a grandi ensemble, pleuré ensemble, été heureux ensemble. On a vécu ses frasques, on a crié son nom" - Grégory

Grégory nous a envoyé une photo de lui à l'âge de dix ans avec Aurélien Rougerie : "Rentrer dans la couenne d'une légende, le rêve quand on a 10 ans ! Cette photo date de 2008. " Pour ce supporter de la première heure, Aurélien Rougerie est un véritable ciment : "Aurélien, quand on a 20 ans, on n'a connu que lui. On a grandi ensemble, pleuré ensemble, été heureux ensemble. On a vécu ses frasques, on a crié son nom. Quand on le croise on a l'impression de saluer un ami. C'est ça Aurélien, c'est le liant entre l'ASM et ses supporters, le ciment qui nous lie."

Pour Stéphane, "Monsieur Roro" comme il l'appelle, "est déjà une Légende, dans le monde du rugby mais aussi dans nos cœurs !" Il le baptise "le Vercingétorix de l'ASM".

Ma fille me demande tout le temps : maman, c'est quand qu'on va voir Roro?" - Lili

Dans tous les messages que nous avons reçus, comme celui de Lili, Aurélien Rougerie est décrit comme "une légende du rugby auvergnat" : "Il restera dans notre cœur même si il finit sa carrière car on ne peut pas oublier une personne comme lui. Ma fille Loane depuis son plus jeune âge est fan de lui. La photo que je vous envoie veux dire beaucoup dans son regard. Elle me demande tout le temps : maman, c'est quand qu'on va voir Roro?".

Pour moi, Aurélien c'est l'enfant du pays, c'est une partie de nos racines qui s'éloigne avec lui" - Christelle

Chloë raconte une anecdote liée à ce selfie qu'elle nous a envoyé : "j'ai traversé la foule pour prendre le photo avec mon joueur préféré, jusqu'à ce qu'un vigile m'intercepte et me dise que je ne pouvais pas passer. Il a tenté de me raccompagner vers la foule, de force, jusqu'à ce qu'Aurélien lui dise de me laisser tranquille, et il a accepté par la suite de prendre cette fameuse photo avec moi."

Le jeune Dylan écrit une chanson hommage à son idole

Au stade, on le voit à chaque match, les supporters ont tous les âges. Comme le jeune Dylan qui a écrit une chanson spécialement pour son idole. Sur l'air de la Marseillaise, il lui a dédié un hommage sur facebook.

Bénédicte est montée tout spécialement de Toulouse pour vivre le dernier match d'Aurélien Rougerie samedi au stade Marcel-Michelin.

Et pour Patrick, parmi les moments forts, "les moments inoubliables" de la carrière d'Aurélien Rougerie, la finale 2017.

Aurélien Rougerie sera l'invité exceptionnel des Décodeurs ce lundi à 18h pour une émission hommage au joueur emblématique de l'ASM.