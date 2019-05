EN IMAGES - Pro D2 : Brive se pare de blanc et noir avant la demi-finale du CAB

La ville de Brive se met à l'heure du CAB alors que les rugbymen brivistes disputent ce dimanche leur demi-finale de Pro D2 face à Vannes. Le blanc et le noir sont de sortie un peu partout.

"Essai transformé" : le ballon passe entre les poteaux noirs et blanc au Watson

Brive-la-Gaillarde, France

La pression commence doucement mais sûrement et la ville de Brive se met en ordre de bataille avant la demi-finale de Pro D2 du CAB contre Vannes. Elle se jouera ce dimanche à 14h15 et France Bleu fait les choses en grand avec une émission dès 13h et jusqu'à 17h pour vous faire vivre cet événement.

La boutique du CA Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

Dans la cité gaillarde, les vitrines sont en train de virer au noir et blanc, les couleurs du CAB.

Une tenue adaptée pour aller au Stadium dimanche © Radio France - Nicolas Blanzat

"Ici, ici, c'est la Corrèze ", le slogan est en bonne place dans les vitrines des magasins du centre-ville.

Allez Briiiiiiiiiiiiive © Radio France - Nicolas Blanzat