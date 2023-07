EN IMAGES - Pro D2 : reprise de l'entraînement pour le CA Brive

La majorité du groupe briviste a repris l'entraînement. D'autres, comme Mathis Ferté et Léo Carbonneau sont au mondial des moins de 20 ans en Afrique du Sud.

"On profite, il y a le beau temps", plaisante patrice Collazo, le manager général briviste, au moment de venir voir les journaliste sur le bord du terrain annexe du Stadium, en travaux, ce vendredi. Lui et son groupe ont repris l'entraînement, sous le soleil, dans la semaine pour préparer la saison prochaine de ProD2 , qui débutera le 18 août par un déplacement à Agen. Préparation pour l'instant axée sur la remise en forme physique, la clé pour réussir la saison.

ⓘ Publicité

"Les joueurs sont arrivés plutôt prêts dans l'ensemble. C'est positif", se réjouit le coach corrézien à propos de son groupe. Un nouveau groupe après vingt départ et douze arrivées . Mais dans les têtes de ses joueurs, forcément, l'échec de la saison écoulée trotte encore un peu. "Il fallait faire un deuil je pense", explique le pilier Daniel Brennan. "Heureusement que dans le groupe il y a des joueurs avec un peu plus d'expérience, qui nous ont fait relativiser et bien comprendre que ce n'était pas la fin du monde", dit-il.

À lire aussi Rugby - Les dirigeants du CA Brive s'expriment enfin sur la descente en Pro D2

VIDÉO - Un peu de jeu avec ballon pour terminer la séance

loading

"Il faut tout faire pour gagner des matchs très vite la saison prochaine avec pour objectif de remonter en Top 14", termine Daniel Brennan, ambitieux pour la saison de ProD2 à venir où le CAB fait figure de favori. "On attaque fort, il faut avoir des standards de haut niveau. C'est toujours dur", raconte Julien Blanc, demi de mêlée de retour en Corrèze après un passage à Touloun puis à Castres depuis son départ de Brive en 2021.

D'où l'intérêt de ne pas rater cette préparation physique. "La ProD2 est longue. Cette préparation ne nous fera pas gagner mais peut nous faire perdre. C'est important d'arriver déjà prêt, avec un niveau homogène entre les joueurs, qu'on puisse s'entraîner tous sur le même rythme et ne pas être décalé", explique Patrice Collazo, satisfait par ses joueurs revenus de l'intersaison.

D'ici au premier match de ProD2 face à Agen le 18 août, un stage et au moins un match amical seront organisés. Dernière inconnue du côté du CAB : le nom du futur entraîneur des liges arrières après le départ de Jean-Baptiste Péjoine en fin de saison .

Cette première semaine de reprise a été consacrée notamment à de la remise en forme physique, sans ballon, pour les joueurs du CA Brive. © Radio France - Bastien Thomas

Votez pour le nom du prochain maillot

C'est devenu une habitude depuis la saison 2020-2021. Chaque année, le club nomme le maillot de la saison à venir en hommage à un joueur qui a marqué l'histoire du club. Et c'est vous qui allez choisir ce nom en votant sur le site internet du club . La saison dernière, Christophe Lamaison avait été retenu à l'issue de vos votes.

Pour la saison 2023-2024, le thème proposé est : "Le CA Brive et la Coupe du Monde de Rugby", sachant que la compétition se déroulera cette année en France en septembre et en octobre prochains. Vous avez le choix entre :