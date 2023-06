EN IMAGES. Retour sur la folle journée du maintien en TOP 14 de l'Usap

On le réécrit une dernière fois (on ne se lasse pas de le répéter), au cas où si vous n'étiez pas encore au courant, l'Usap jouera de nouveau en TOP 14 la saison prochaine. Ce samedi 3 juin, les Catalans sont allés battre les Grenoblois , chez eux. Une victoire quelque peu dans la douleur 19-33 dans cet acces match. Voilà qui valide leur maintien dans l'élite du rugby français. Des Rouge et Jaune portés par les 4 000 supporters qui les ont accompagnés en Isère. Ils ont clairement envahi la cité grenobloise. Fumigènes, chants, drapeaux, panneaux routiers, slips rouges.... Oui oui, leur imagination est sans limite. Florilège en images des meilleurs moments.

L'échauffement dans le bus

Notre reporter Mathilde Hengy a pris le bus avec la penya dels Trabucayres pour vous faire vivre sur France Bleu Roussillon le trajet des supporters. Ils n'ont pas vraiment dormi...

Laurent et Vincent, trésorier et président de la penya Trabucayres, avec laquelle notre reporter a fait le voyage. © Radio France - Mathilde Hengy

Une marée jaune et rouge dans les rues de Grenoble

A l'arrivée à Grenoble, passage obligatoire par le "stand" maquillage. © Radio France - Mathilde Hengy

Certains doivent avoir du mal à parler aujourd'hui... © Radio France - Mathilde Hengy

On lui décerne le meilleur costume de supporter ? © Radio France - Mathilde Hengy

Le grand classique des Catalans, le panneau routier. Plus original, les slips rouges ! (On a eu leur accord pour publier la photo) © Radio France - Mathilde Hengy

Montée en température avec l'arrivée des joueurs

Scène impressionnante à l'arrivée du bus de l'Usap au stade des Alpes. Un supporter nous confiait hier à l'antenne que les joueurs avaient allumé le flash de leur téléphone pour les remercier, les vitres étant opaques.

Petite bain de foule pour le président de l'Usap, François Rivière. © Radio France - Cyrille Manière

Véritable marée jaune et rouge à Grenoble. © Radio France - Mathilde Hengy

Même image ou presque, seul le lieu change. Dans Grenoble, et puis ci-dessous, à la fin du match, sur la pelouse du stade des Alpes.