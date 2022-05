EN IMAGES - Retour sur la victoire historique des U14 du CA Brive au Super Challenge de France

En ce jour de la fête du travail, les spectateurs du Stadium observent leur équipe sur le terrain. Le "CA Brive Corrèze Limousin", comme l'annonce le speaker, feraille sur le terrain face à Bègles-Bordeaux. Les joueurs au damier affrontent les brivistes, en noir. "Allez les noirs" s'époumone sur le côté Lucie, venue avec Christine voir les progrès d'un joueur en particulier, petit neveu de Christine. "Mais, on vient voir toute l'équipe régulièrement" tient à noter la tulliste Christine. "Depuis hier, il nous disait qu'il pourrait évoluer sur le terrain d'honneur ou sur l'autre, mais là, c'est sur le grand, alors..." souligne-t-elle, des étoiles dans les yeux, ou presque. "Les enfants, ça leur laisse un souvenir énorme" conclue Christine, avant de continuer à donner de la voix.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une mêlée à suivre pour les brivistes U14 © Radio France - Mickaël Chailloux

Malgré le public criant "Allez Brive", le CAB s'incline face à Bègles-Bordeaux 6 à 0. Mais, qu'importe ! Les brivistes remportent le challenge U14. Giovanny Tafili, capitaine talonneur de cette équipe, était très heureux après la rencontre. "C'était très dur, mais on a rien lâcher, on a fait que attaquer" souligne le jeune, qui a démarré en U8.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On a donné de l'envie, on était tous ensemble, et on a pas baissé les bras même quand on s'est pris des essais" note la pilier Lise Geneste. Les jets d'eau et l'enceinte criait dans les vestiaires et sur le terrain. "On est joyeux" commente Giovanny Tafili. "On était tous en train de sauter" sourit-il. Lise Geneste a ressenti aussi beaucoup de fierté, notamment au moment de rentrer sur le terrain d'honneur. "C'était vraiment merveilleux d'avoir vécu ça avec cette équipe, de jouer sur le terrain des pros. Il faut qu'on continue comme ça pour les prochains matchs" note celle qui joue depuis l'âge de 10 ans à Brive.

La traditionnelle séance photo après la dernière rencontre © Radio France - Mickaël Chailloux

La photo des jeunes U14 avec Saïd Hirèche, Mathieu Voisin, Thomas Laranjeira et Stuart Olding © Radio France - Mickaël Chailloux

"Pour eux, ce tournoi, c'est une usine à souvenirs, donc je suis très fier d'eux" - Gilles Duclos, formateur au CA Brive

Pour les éducateurs, c'est aussi une belle victoire. "C'est historique, on avait pas gagné ce Challenge depuis 25 ans" souriait Gilles Duclos, en charge des trois-quarts. Pour son collègue des avants Olivier Planade, c'est le plaisir pris par ces jeunes qui est l'une des plus belles victoires. "Ils ne sont là que pour s'amuser. S'ils ne sont pas heureux, rien ne peut arriver. C'est ce qu'on essaye de leur transmettre, ce plaisir de jouer et tenter. C'est ce qu'ils ont fait ce week-end, en donnant du plaisir aux gens qui sont venus. C'est ça qui est le plus intéressant".

Pour certains, comme Lise Geneste, la saison n'est pas terminée. Les catégories jeunes sont encore engagées dans plusieurs championnats.