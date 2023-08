EN IMAGES - Rugby : à Nantes, les supporters survoltés pour le match France - Fidji à la Beaujoire

Plus de 32.000 spectateurs étaient présents ce samedi soir au stade de la Beaujoire pour supporter le XV de France

Le choc France-Fidji , c'était ce samedi 19 août au soir à guichet quasi fermé au stade de la Beaujoire à Nantes. Une victoire française 34 à 17, avec trois essais Bleus de Peato Mauvaka, Uini Atonio et Sekou Macalou et deux essais fidjiens, le tout devant plus de 32.000 spectateurs pour un stade de 35.000 sièges.

Il n'y avait quasiment plus de place pour s'asseoir ce samedi pour le match France-Fidji à la Beaujoire © Radio France - Léonie Cornet

Le public était au rendez-vous pour le dernier match de préparation des Bleus avant de connaitre ce lundi 21 août la liste des 33 joueurs sélectionnés pour disputer le Mondial de rugby à domicile, à partir du 8 septembre. Cela faisait treize ans que le XV de France n'était pas venu à la Beaujoire, et les supporters que nous avons croisés pendant le match ce samedi soir étaient tous très impatients.

Le coup d'envoi du match France-Fidji à Nantes a semblé faire battre à l'unisson les cœurs des 32.000 supporters rassemblés dans le stade nantais, à commencer par celui d'Amaury, 37 ans : "C'est très émouvant, j'en ai presque les larmes aux yeux. Les voir jouer ici à Nantes, c'est vraiment improbable."

C'est son cousin Arnaud qui lui a offert cette place pour son anniversaire : "Je me suis connecté parmi les premiers sur le site internet pour pouvoir avoir cette place, confie-t-il. C'est un rêve de les voir jouer ici à Nantes, je suis très content de les voir."

Peato Mauvaka inscrit le premier essai

Cela faisait treize ans que les rugbymen du XV de France n'étaient pas venus à la Beaujoire. Treize ans, c'est aussi l'âge de Gwendal, le drapeau tricolore vissé sur les épaules : "Il y a beaucoup d'ambiance, toutes les cinq minutes, les gens chantent "aller les Bleus", c'est super !" Et quand Peato Mauvaka marque le premier essai de la rencontre, les supporters exultent. "Oui, c'est ça ! C'est ça le rugby !!" s'exclame Fabrice, 49 ans. "C'était vraiment un super match, renchérit Kévin. On veut revoir ça tout le long de la Coupe du monde. On va tout défoncer, c'est tout ce que l'on veut !"

Les Bleus l'ont emporté 34 à 17 ce samedi face aux Fidjiens au stade de la Beaujoire © Radio France - Léonie Cornet

Un match qui laisse donc les Bleus et leurs supporters confiants à une vingtaine de jours de la Coupe du monde et du choc contre l'équipe mythique néo-zélandaise des All Blacks en match d'ouverture ce 8 septembre 2023.