EN IMAGES - Top 14 : le CA Brive a fait sa, très médicale, rentrée

Une reprise bien particulière pour le CA Brive. Ce lundi matin à compter de 8 heures, les joueurs viennent de reprendre la direction du Stadium... mais pas encore de l'entraînement, loin de là.

" Ca fait franchement bizarre " disent les uns et les autres. Comment pourrait-il en être autrement du fait de l'épidémie de coronavirus ?

Retrouvailles "étranges" mais heureuses pour les joueurs du CA Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

En arrivant à l'espace Derichebourg, un box médical est installé sous le auvent à l'entrée. C'est le début ici d'un parcours balisé pour les 72 personnes, joueurs et membres du staff notamment. Ce parcours médical, mené par les équipes du laboratoire Novabio, comprend d'abord le remplissage d'une fiche de renseignements.

Stuart Olding débute ici le parcours médical du jour © Radio France - Nicolas Blanzat

Une prise de sang est ensuite effectuée. " Ca va permettre entre autres de connaître l'état des enzymes cardiaques " lance Christian Fréchinos, le docteur du CAB. " L'inquiétude première dans cette maladie, c'est le risque d'atteinte myocardique. On veut voir si les muscles cardiaques de chacun n'ont pas été touchés ". Un prélèvement nasopharyngé, avec le passage d'un écouvillon dans chaque narine, est pratiqué dans la foulée. Il s'agit du fameux test pcr pour dépister une éventuelle présence virale du coronavirus. Pas le moment le plus agréable si on s'en fie au visage des uns et des autres sur l'instant... et aux éclats de rires des autres en assistant à la scène. Enfin, chacun doit remettre un bocal avec des urines pour compléter ce premier bilan médical.

L'écouvillon dans chaque narine, pas le moment le plus agréable © Radio France - Nicolas Blanzat

Les joueurs sont ensuite invités à passer individuellement au vestiaire pour récupérer un sac contenant ses affaires d'entraînement, et notamment un ballon neuf avec les initiales de chacun pour les futurs entraînements. " Le vestiaire sera ensuite nettoyé et désinfecté " conformément au protocole établi... et les joueurs ne sont pas près de s'y retrouver tous ensemble. Il est prévu, dans la suite des choses, que chacun se présente en tenue au stade pour s'entraîner et départ immédiat après avec douche à la maison.

Passage individuel au vestiaire pour récupérer ses affaires et un ballon : voilà le baluchon de Guillaume Galletier © Radio France - Nicolas Blanzat

Avant d'en arriver là, il va falloir s'en remettre aux résultats des examens passés ce lundi. " Nous devrions connaître tous les résultats ce mardi après-midi au plus tard " reprend le docteur Fréchinos volontiers optimiste sur la situation. " Mais si quelqu'un est malade, on l'isole 15 jours. Au delà de deux personnes positives, le club entier doit être confiné " dit-il pour rappeler que le covid-19 est toujours d'actualité.

" On n'a jamais poussé les précautions jusque là " constate le docteur Christian Fréchinos (à g.) et le kiné Fabrice Planade (à d.) © Radio France - Nicolas Blanzat

Si tout va bien, une nouvelle batterie d'examens est prévue ce mercredi. " Une partie avec un médecin, une autre avec un kiné " continue Christian Fréchinos, ce sera cette fois à l'intérieur de l'espace Derichebourg où trois box pour les médecins et trois autres pour les kinés sont déjà en place.

Parcours balisé en vue des examens de mercredi au sein de l'espace Derichebourg © Radio France - Nicolas Blanzat

Tests cardiaques, et notamment un électrocardiogramme, test isocinétique, bilan d’évaluation fonctionnelle du mouvement (FMS) sont prévus : bref, " une évaluation globale de chaque joueur " résume le doc.

Suite des examens prévus ce mercredi pour le capitaine Said Hireche et ses coéquipiers © Radio France - Nicolas Blanzat

Si le plan se déroule sans accroc, " une reprise progressive des entraînements physiques " débutera la semaine prochaine, " d'abord par groupes de quatre joueurs " indique encore Christian Fréchinos, " avec toujours des prélèvements nasaux chaque semaine, et un nouveau bilan sanguin dans trois semaines ".

Wesley Douglas et Valentin Tirefort sont là

Ce lundi moment, au moment du passage de France Bleu Limousin au Stadium, deux des nouvelles recrues du CAB ont rencontré leurs nouveaux coéquipiers. L'ex joueur de Béziers, Wesley Douglas...

Wesley Douglas, nouveau joueur du CAB © Radio France - Nicolas Blanzat

... et l'ex rochelais Valentin Tirefort, ici au milieu de la jeune garde briviste.