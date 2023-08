EN IMAGES - Top 14 : revivez la victoire de l'UBB face à Castres (25-23)

Le score final est sans doute trompeur. Car même si le CO a contesté jusqu'au bout le succès girondin, revenant à deux longueurs sur un essai de Geoffrey Palis à cinq minutes de la fin, c'est bien l'UBB qui a fait la meilleure impression.

ⓘ Publicité

Devant près de 22000 supporters, l'équipe de Yannick Bru a livré une copie beaucoup plus propre que le samedi précédent au Racing (23-18). Une conquête retrouvée malgré deux ballons égarés en touche et quelques mouvements offensifs de qualité qui lui ont permis de marquer deux fois par Madosh Tambwe et Mahamadou Diaby pour virer avec 14 points d'avance à la pause (20-6).

Si la suite a été plus brouillonne, l'Union s'est rassurée sur son projet de jeu. Il lui reste un match à domicile face à Toulon pour boucler dans ses objectifs le mini-championnat précédant la coupe du monde.

Pour la première fois de sa carrière, le talonneur Maxime Lamothe était capitaine. © Radio France - Justine Hamon

Kane Douglas cherche un espace dans la défense castraise. © Radio France - Justine Hamon

Mais la défense tarnaise tient bon, ici face à Ben Tapuai. © Radio France - Justine Hamon

Aligné à l'ouverture, Matéo Garcia a plutôt bien animé le jeu avant de sortir, touché à l'épaule. © Radio France - Justine Hamon

Nicolas Depoortere pris dans la nasse. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB trouve enfin l'ouverture par Tambwe puis par Diaby après un gros travail des avants. © Radio France - Justine Hamon

Le pilier sud-africain Carlü Sadie a découvert l'ambiance de Chaban-Delmas. © Radio France - Justine Hamon

Première aussi pour Alexandre Ricard, ici aux côtés de Thomas Jolmes. © Radio France - Justine Hamon

Ugo Boniface défie du regard Tom Staniforth. © Radio France - Justine Hamon