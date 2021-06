"En route pour le doublé", l'euphorie des supporters du Stade Toulousain après la victoire face à l'UBB

Ils ne cachent pas leur joie les supporters toulousains, qui plus est après une victoire acquise dans la douleur. Pendant 80 minutes, le Stade Toulousain a dû batailler ferme pour se défaire d'une sérieuse et solide équipe de l'UBB, pas loin de réaliser l'exploit au stade Pierre-Mauroy de Lille.

à lire aussi Le Stade Toulousain en finale de Top 14 après sa victoire dans la douleur contre Bordeaux (24-21)

Mais réduits à 14 contre 15 et face au talent des joueurs toulousains comme Thomas Ramos, les Bordelais s'inclinent une nouvelle fois. Pour le plus grand bonheur évidemment des fans Rouge et Noir venus en nombre à Lille pour supporter leur équipe de cœur.

Une belle frayeur

On dit souvent que les plus belles victoires s'obtiennent dans la douleur. C'est le cas pour le Stade Toulousain et pour le peuple Rouge et Noir, délivré d'un poids après un match dantesque. Que ce soit au bar Le Rouge et Noir quartier Saint Cyprien à Toulouse ou dans les travées du stade Pierre-Mauroy, on est en tout cas passé tout près d'une belle frayeur.

On est en route pour le doublé"

Une finale face à la Rochelle

Il reste maintenant une dernière marche à gravir pour les Toulousains afin d'obtenir un doublé Coupe d'Europe-championnat, ce qui serait une première au club depuis 25 ans et la saison 1995-1996. Il faut maintenant battre la Rochelle pour un remake de la finale de Coupe d'Europe au Stade de France vendredi 25 juin. Un match qui sera à suivre comme toujours sur France Bleu Occitanie.