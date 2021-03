Le staff de l'USAP va s'étoffer

L'USAP a clairement envie de remonter en Top 14. Le troisième ligne Damien Chouly et l'entraîneur Patrick Arlettaz l'ont une nouvelle fois affirmé ce lundi soir sur France Bleu Roussillon. Mais, l'USAP a pu mesurer il y a deux ans l'immense fossé qui la séparait des grosses écuries françaises.

En terme d'infrastructures, tout n'est toujours qu'à l'état de projet et à vrai dire pas grand chose n'a bougé au stade Aimé-Giral ou ailleurs. En terme sportif, l'USAP semble mieux armée pour au moins prétendre à lutter pour le maintien en Top 14 avec des joueurs plus expérimentés. Mais, il fallait aussi étoffer le staff.

Depuis la relégation, Gérald Bastide est donc arrivé en 2019 pour s'occuper de la défense. La saison prochaine, selon les informations de France Bleu Roussillon, David Marty viendra épauler les entraîneurs actuels. David Marty est actuellement entraîneur des espoirs de l'USAP, leaders de leur championnat avec une seule défaite cette saison. L'ancien centre emblématique de l'USAP (37 sélections en équipe de France et plus de 300 matchs en sang-et-or) sera en grande partie en charge des trois-quarts.

Le staff de l'USAP va se réorganiser et mieux se répartir les compétences. Perry Freshwater devrait être en charge spécifiquement de la conquête et Patrick Arlettaz devrait prendre un peu plus de temps auprès des avants. Gérald Bastide et David Marty compléteront donc ce staff (sans compter les préparateurs physique et autres).

Ce schéma devrait être adopté en cas de montée en Top 14 et légèrement modifié en cas de saison supplémentaire en PRO D2.

Le club catalan se déplace ce jeudi à Aurillac et doit disputer encore six matchs de phase régulière avant une probable demi-finale à domicile. Il faudra ensuite gagner la demi-finale puis la finale ou le match d'accession pour retrouver le Top 14 et essayer ensuite de ne pas le quitter trop vite.