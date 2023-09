VIDÉO - Coupe du monde de rugby : "On est prêt pour le mondial", dit le président du Rugby Olympique Mayennais

Pour discuter de la Coupe du monde de rugby qui commence ce vendredi 8 septembre avec une très belle affiche France/Nouvelle-Zélande, l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne est Augustin Rolland, président du Rugby Olympique Mayennais, club à Mayenne.

ⓘ Publicité

France Bleu Mayenne : La Mayenne est davantage une terre de football et de cyclisme que de rugby. Ressentez-vous quand même le même engouement pour le Mondial de rugby que pour une Coupe du monde de football ou une arrivée du Tour de France ?

Augustin Rolland : Comme tout événement international, on va dire que oui. Pour l'histoire, la France a déjà accueilli la Coupe du monde de rugby en 2007. Je n'étais pas encore arrivé au club de Mayenne à cette époque-là mais les dirigeants disent qu'il y a eu un gros afflux et qu'on n'était pas forcément prêt à l'époque. Et là du coup, on a eu le temps de se préparer et on est prêt pour la Coupe du monde cette année.

Qu'avez-vous préparé justement ?

On a formé plus d'éducateurs pour pouvoir encadrer les jeunes et pouvoir accueillir tout le monde qui voudrait venir essayer le rugby chez nous.

Comment peut-on rendre plus attractif ce sport dans notre département ? Que peut-on mettre en place en dehors d'avoir des entraîneurs et plus d'infrastructures ?

Oui, plus on a d'infrastructure, plus on les utilise. Après, c'est surtout au niveau des coachs et surtout au niveau de la fédération aussi qu'il y a eu une grosse évolution, notamment pour les jeunes. C'est vrai que le rugby, c'est un sport assez brutal. Mais, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 10 ans, il n'y a pas de plaquages. C'est que du rugby à toucher. Nous, il y a deux ans, on a ouvert une section bébé rugby, donc c'est de la motricité avec un ballon en gros et dès 4 ans, on peut s'initier au rugby pour avoir une activité sportive avec de l'esprit d'équipe et sans forcément de gros bobos.

Après, ça rentre un peu plus en compétition, il y a toujours des bobos comme dans tous les sports. Mais, à chaque fois que je vais faire ma visite médicale, mon médecin me dit que ce n'est pas dans le rugby qu'il y a le plus d'accidents parce qu'en fait on s'échauffe en fonction des chocs qu'il va y avoir. Contrairement à nos amis du foot qui vont s'échauffer, juste en courant et qui vont faire une tête et qui peuvent s'abîmer les cervicales.

On pense souvent que les règles du rugby sont compliquées, qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe sur le terrain. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est plutôt beau à voir comme sport ?

On va dire que pour les novices, oui, c'est compliqué. Après, on va dire qu'il faut être dans le jeu. C'est vrai que les règles évoluent assez souvent. Après, en général, il faut regarder l'arbitre. Il y a un gros respect au niveau de l'arbitre et si on sait qu'on n'est pas en faute, on fait l'action après. En général, on jette un petit coup d'œil à l'arbitre et on sait vraiment si on est en faute ou pas.

Comment se porte le rugby dans notre département ?

Il y a trois clubs en Mayenne, à Laval, Mayenne et Château-Gontier, soit 390 licenciés. Donc, on rayonne sur le département, à savoir aussi que le club de Château-Gontier fait de gros efforts. Ils ont ouvert une antenne à Cossé-le-Vivien et à Craon pour diminuer les déplacements, notamment pour les jeunes.

Est-ce que vous pensez que la Coupe du monde de rugby, qui a lieu en France jusqu'au 28 octobre, peut donner envie à des jeunes Mayennais de découvrir le rugby et de s'inscrire pour l'année prochaine ?

Oui, on le voit déjà. On était à l'entraînement mercredi à Mayenne et d'habitude, on a une trentaine d'enfants et là, on était déjà plus proche des 40. Et on reçoit des appels depuis une quinzaine de jours pour venir essayer. En plus, demain samedi 9 septembre, on sera à la fête du sport de la ville de Mayenne. On fera des initiations aussi et on va remplir le plus d'inscriptions possible.

Un petit mot sur la Coupe du monde qui commence ce soir. Est-ce que vous avez un pronostic pour France - Nouvelle-Zélande et pour la suite de la compétition ?

L'équipe de France met souvent beaucoup de points en première mi-temps. J'espère qu'ils ne seront pas surpris à la reprise. Mais je pense qu'on va gagner quand même d'une quinzaine de points. On a de grandes chances pour aller jusqu'en finale. Après, il ne faut pas retomber dans les travers. Mais, le groupe est vraiment préparé depuis la dernière Coupe du monde au Japon en 2019 et je pense qu'ils s'attendent vraiment à ça, c'est vraiment une bande de copains qui est là pour aller le plus loin possible.