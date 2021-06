Encore un match des Dragons Catalans reporté

Les Dragons Catalans jouent de malchance et encore plus leurs supporters ! C'est un nouveau match à domicile qui est reporté.

Sam Tomkins et les Dragons ne pourront pas jouer contre Hull

Si les Dragons Catalans jouent ce jeudi soir àCcastleford, ils ne pourront pas jouer à Gilbert-Brutus le match suivant. La rencontre prévue le lundi 5 juillet contre Hull KR est d'ores et déjà reportée.

Des cas positifs au COVID 19 ont été décelés au sein de l'effectif de Hull KR. Le match de l'équipe anglaise prévue ce vendredi avait déjà été reporté suite aux contrôles positifs de 5 joueurs. Le test suivant a fait état de 8 nouveaux cas. Les matchs de Hull KR face à Hull FC (1er Juillet) et face aux Dragons (5 juillet) sont donc reportés.

Les clubs ont déjà entamé des discussions avec la RFL et la Super League pour un possible report du match plus tard cet été.

Pour les mêmes raisons, Leeds n'avait pu venir à Brutus, ce match a été reprogrammé le 16 juillet. Les Dragons Catalans sont toujours leaders de la Super League avec un match en retard et donc deux bientôt.