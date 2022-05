Enorme désillusion pour R.C Orléans en 16ème de finale du championnat Fédérale 2 de rugby

Enorme désillusion ce dimanche 8 mai pour le R.C Orléans en 16ème de finale aller du championnat Fédérale 2 de rugby. Le quinze orléanais a été battu en Suisse par le Servette Rugby Club de Genève sur le score très lourd de 36 à 6. L’équipe suisse s’impose avec 30 points d’écart mais avec en plus le point de bonus offensif grâce à trois essais marqués durant la rencontre. Il faudra un exploit dimanche prochain du RCO pour renverser la situation lors du match retour à Orléans.

Carton jaune d'entrée

Sur la belle pelouse du centre sportif Les Cherpines de Plan-Les-Ouates, le R.C Orléans a été dominé quasiment toute la rencontre par une solide équipe du Servette de Genève. Après avoir répliqué par une pénalité de Martin Junquet (demi de mêlée) à l'ouverture du score également sur pénalité du demi d'ouverture du Servette, Lucas Chouvet (3-3), le RCO va être très vite handicapé par un carton jauge infligé à son demi de mêlée pour répétition de faute du collectif orléanais. Lucas Chouvet transformait la pénalité en face des poteaux suivi quelques minutes plus tard par le premier essai pour les grenats signé par le trois quart centre, Jérémy Scalese (13-3). Réduit à quatorze, le RCO faisait dos le rond à défaut de se montrer dangereux. Un nouvelle pénalité de Chouvet pour Genève puis de Junquet pour Orléans portait le score à 16 à 6 à la mi-temps.

Chouvet (Servette) en maestro

En début de seconde période, le R.C Orléans revenait avec de meilleures intentions avec notamment une action à 5 mètres de l'en-but du Servette. Illusion de courte durée avec le doublé de Scalese pour le quinze helvétique à la conclusion d'un magnifique mouvement au large, essai transformé par Chouvet (23-6). Le demi d'ouverture genevois poursuivait son récital avec deux nouvelles pénalités (29-6) puis après une passe magistrale dans l'intervalle à ses arrières permettait au jeune trois quart, Ethan Redordtier, d'aller inscrire un troisième essai sous les poteaux orléanais, synonyme de bonus offensif pour les grenats. Avec les entrées de Pécile, Galuola, Grelet et Ibaka, le RCO se montrait enfin percutant dans les dix dernières minutes mais sans pouvoir aller scorer et privé le Servette du point de bonus offensif.

Il faudra un exploit à Garcin

A la fin de la rencontre, Jimmy Belouet, l'entraîneur principal du RCO avait du mal à cacher son désarroi teinté d'une colère froide au micro de France Bleu Orléans: " On est abattu, on a presque un sentiment de honte, on n'a pas existé, il faut reconnaître la supériorité de notre adversaire, mais notre prestation m'embête, on a pris l'eau de toutes parts". Le capitaine et trois quart Romain Lambert ne cachait pas non plus sa frustration : "On venait vraiment ici pour un faire un bon truc mais on a subit, subit". Pour le RCO, il sera désormais très compliqué de se qualifier à l'issue de ce 16ème de finale. Il faudra pour cela gagner dimanche prochain à domicile avec le point de bonus offensif mais également avec plus de 30 points d’écart. "Je peux pas vous dire c'est pas jouable, c'est fini, c'est perdu" dit Jimmy Belouet avant de rajouter "l'objectif est ailleurs pour nous, c'est celui de retrouver de la fierté".

Le match retour pour le R.C Orléans face au Servette Rugby Club de Genève aura lieu dimanche 15 mai au Stade Marcel Garcin. En direct sur France Bleu Orléans.