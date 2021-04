Champions Cup - entre le Stade Toulousain et l'UBB, le coeur des fans de rugby agenais balance

À l'heure de préparer la demi-finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles, France Bleu prépare déjà le match des supporters. Du côté d'Agen par exemple, à mi-distance entre les deux villes, les joueurs et fans de rugby sont partagés.

Claude Margnac et Hugo Tolot, président et joueur du club de rugby du COP XV près d'Agen.

Dans un département comme le Lot-et-Garonne, avec une culture rugby aussi forte et un club aussi symbolique que le SU Agen (huit fois champion de France), on a forcément un avis à donner sur la rencontre de ce samedi entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles, une demi-finale inédite de Champions Cup.

Si les Toulousains sont des habitués de ce stade de la compétition (quatre fois champions d'Europe), les Bordelais sont encore novices à ce niveau et disputeront la première demi-finale européenne de l'histoire du club.

Le débat entre rugbymans

À l'aube de cette demi-finale européenne inédite entre deux grands clubs du Sud-Ouest, le cœur des fans de rugby agenais balance. Comme une évidence, le SU Agen reste leur club préféré, par proximité et par amour du territoire. Mais derrière, à quel club de la région les supporters et les rugbymans s'identifient le plus ? "Ça fait débat" admet Claude Margnac, le président du COP XV, le club de rugby de Pont-du-Casse, commune limitrophe d'Agen.

C'est que dans ce coin du Lot-et-Garonne à mi-distance entre Bordeaux et Toulouse, les accroches et les affinités se font d'un côté comme de l'autre.

Une majorité de joueurs aurait tendance à pencher pour le Stade Toulousain, avec son statut de club le plus titré de France, "mais aussi ses valeurs, la mentalité toulousaine, son identité avec ce jeu de mouvement" répond Hugo Tolot, joueur au COP XV. "Le poids de l'Histoire dans le rugby est très fort, et ici, on se souvient tous de la grande rivalité entre Toulousains et Agenais, notamment dans les années 80. De l'autre côté, l'UBB est un club assez neuf".

"Ça ne laisse personne insensible"

Paradoxalement, cette rivalité historique peut aussi faire pencher le cœur des Agenais côté Bordelais. "Il y a aussi énormément d'anti-Toulousains, c'est une évidence" admet Claude Margnac, le président du COP XV. "Peut-être même plus d'anti-Toulousains que de pro-Bordelais, puisque le Stade Toulousain nous a quand même donné pas mal de fil à retordre".

Sans oublier qu'au sein du COP XV, comme dans d'autres clubs de la région, de nombreux joueurs sont partis vivre pour le travail ou faire leurs études à Bordeaux. De quoi forcément créer des connexions, qui sont aussi évidentes de l'autre côté. Les Toulousains Pierre Fouyssac, Antoine Miquel ou encore Sofiane Guitoune sont en effet tous passés par la formation agenaise et par les clubs du coin. "On a beaucoup de nos joueurs qui les connaissent, on en voyait même quelques uns venir assister au match du dimanche en tribune" rajoute Claude Margnac.

Au COP XV comme ailleurs, les paris sont donc lancés avant la demi-finale, avec cette pointe de fébrilité et d'impatience, mais aussi cette fierté à l'idée de se dire que deux clubs de la région représentent le Sud-Ouest au plus haut niveau européen.