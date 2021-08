ENTRETIEN avec Anthony Jelonch : "Même les Castrais ont compris mon choix de rejoindre Toulouse"

Anthony Jelonch a repris l'entraînement lundi 23 août après des vacances et une tournée en Australie avec le XV de France. Le natif de Vic-Fezensac se confie sur sa signature au Stade Toulousain. Un club où il va retrouver bien plus que des connaissances.

Anthony, comment s'est passée l'intégration ?

"Cela s'est passé assez bien. L'intégration a été assez rapide. Je connais la majorité des joueurs. J'ai eu la chance d'y aller deux fois sur deux jours avant même de reprendre l'entraînement. Sans m'entraîner mais pour être un peu avec le groupe. J'ai attaqué l'entraînement lundi dernier."

Quand est-ce qu'on te verra porter le maillot rouge et noir ?

"Je pourrais rejouer pour la deuxième journée de championnat puisqu'il me fallait huit semaines sans match après la tournée en Australie avec le XV de France."

Qu'est-ce qui passe par la tête quand on signe dans le club le plus titré de France ?

"C'est une immense fierté. Il y a deux ans, ils avaient tapé à la porte mais j'étais encore jeune et on sortait d'un titre avec Castres. C'était compliqué pour moi de partir. Là, je sens que c'est le bon moment. Le Stade est dans une dynamique exceptionnelle donc c'est plutôt sympa d'être dans ce groupe."

Passer de Castres à Toulouse, ce n'est pas compliqué ?

"On connait tous le palmarès de ce club, les joueurs de qualité qu'il y a. Pour moi, c'est très bien de signer au Stade Toulousain. Je retrouve des potes d'enfance comme Antoine Dupont. Même tous les Castrais ont compris mon choix. J'ai eu une belle sortie avec Castres, je suis prêt à rattaquer plein pot avec le Stade Toulousain."

Jelonch : "Ma relation avec Antoine Dupont est vraiment forte"

Tu parlais d'Antoine Dupont. Tu retrouves un des tes meilleurs amis...

"On se connait depuis la seconde, on était au lycée ensemble. On a joué deux ans à Auch, après à Castres. On a fait trois ans de colocation. On a eu la chance de jouer en équipe de France ensemble, ce sont des moments magiques. Cette relation avec Antoine, elle est vraiment très forte."

Et elle n'a jamais bougé ?

"Non, elle n'a pas bougé. Même si on se voyait beaucoup moins. C'est super de se voir plus. Bien sûr que de le retrouver ça a joué dans mon choix. C'est super aussi pour nos familles qui sont proches."

Tu te rapproches du Gers...

"Oui, je ne suis plus qu'à une heure. Pour ma famille et mes amis, ce sera beaucoup plus simple de venir me voir. Je suis vraiment très fier, je ferai le maximum pour faire de belle performances et gagner des titres."

Tu peux nous raconter ton expérience de capitaine du XV de France cet été en Australie ?

"Cela m'a fait grandir en tant que joueur, en tant que leader. Porter ce maillot c'est toujours spécial. On a gagné un match en Australie. C'est quelque chose qui restera à jamais."