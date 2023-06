ENTRETIEN : comment Patrick Arlettaz appréhende ses nouvelles fonctions avec le XV de France

Comment se sont passés les premiers contacts avec Fabien Galthié pour vous proposer ce poste d'entraîneur de l'attaque du XV de France ?

ⓘ Publicité

C'était y a quelques mois (début février), la première fois que Fabien m'a appelé, **j'ai cru à une blague. Petit à petit, au fil des échanges, ça s'est concrétisé. La plupart des opportunités qui s'offrent à moi je les trouve toujours surprenantes parce que je n'ai jamais fait de calcul. Je n'ai pas un vrai plan de carrière dans ma tête. Je suis très content de tout ce qu'on m'a confié jusqu'à maintenant donc j'ai beaucoup de chance et la j'en ai aussi que Fabien me fasse confiance, Effectivement, c'est une grande fierté, le challenge est excitant en tout cas.

Au mois de janvier vous annonciez votre souhait de prendre du recul pour vous ressourcer après sept années à l'USAP et finalement vous vous retrouvez nommé à un poste qui a de fortes responsabilités, vous ne pouviez finalement pas décrocher ?

Le boulot n'est pas du tout le même. Avec l'équipe de France, c'est très intense sur des périodes assez courtes. Ça ne me fait pas déménager, ce n'est une activité au quotidien comme avec l'USAP. Il y a des périodes très courtes, très intenses avec beaucoup d'émotions. Là, il y a six mois de coupure quand même.

Bien sûr, je regarderai la Coupe du monde de manière différente avec cette nomination, pas avec deux merguez à la main et une bière comme j'aurais dû le faire, je devrai regarder de manière un peu plus détaillée. Mais, en l'occurrence, ça me laisse six mois pour me ressourcer tranquillement pour être ensuite plein fer pour le nouveau challenge. Mais, comme je le dis, c'est un mois de Tournoi, quinze jours de tournée d'été, trois semaines de tournée d'automne et après on a plus ou moins de temps pour réfléchir et se poser. C'est quand même moins prégnant que le quotidien d'un club.

Pour vous convaincre de le rejoindre et pour trouver un terrain d'entente avec Fabien Galthié, il a fallu certainement beaucoup échanger. Est-ce que vos philosophies de jeu se rejoignent ?

Ça a été de longues discussions sur le jeu. De toute manière, le jeu que j'aime et ce que je fais techniquement, il a un œil très acerbe sur le rugby et il est suffisamment expert pour voir ce qu'on a fait avec Perpignan. Effectivement, on a parlé de rugby, mais pas que ça. Il faut que ça colle sur plein de domaines. Il voulait voir aussi l'idée que je pouvais avoir d'un staff de rugby et d'une équipe entière de rugby. Humainement, il faut que ça s'imbrique, que ce soit complémentaire, que ça matche. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble parce que les échéances sont très courtes mais elles sont très intenses sans se quitter pendant un mois ou un mois et demi.

Techniquement Fabien est quelqu'un d'immensément compétent, qui a une vraie passion pour le rugby. Moi j'aime ça donc fatalement, ça se passe bien. C'est très intéressant d'échanger avec lui.

"Il n'y a que les cons qui ne progressent pas"

Sur votre style de jeu, personnellement, vous avez su justement le faire évoluer au fil des années à l'USAP. Avez-vous tiré à chaque fois des leçons de vos échecs et notamment celui de la saison 2018 - 2019 ?

Quand je suis revenu à l'USAP, il fallait faire un choix sur le jeu et embarquer tout le monde là dessus et ma sensibilité est beaucoup portée sur l'attaque. Donc je l'ai fait là dessus. On avait aussi une équipe qui rencontrait le succès en faisant ce jeu là. En 2018, - 2019, il était difficile de changer ce qui nous avait fait gagner pendant deux ans en Pro D2. Je savais bien qu'il fallait l'équilibrer, mais, j'estimais que la seule chance qu'on avait pour réussir était de continuer avec ce jeu-là. La montée est arrivée trop tôt en fait.

Je ne prends aucune excuse sur 2018 - 2019, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que ça aurait dû être une autre année en Pro D2 en musclant le recrutement et en équilibrant un peu plus l'équipe. On n'a pas eu le temps de ça, je n'ai sans doute pas été très bon moi aussi. Et puis après, on a construit cette équipe petit à petit pour avoir les résultats suivants.

Toutes les années ont été utiles. J'étais moins bon en 2018 - 2019 que je le suis maintenant, ça ne veut pas dire que je suis bon maintenant, mais il n'y a que les cons qui ne progressent pas. J'ai appris plein de choses, j'ai modifié plein de choses. La seule manière de ne pas se perdre, c'est d'être intransigeant sur l'essentiel et l'essentiel c'est le jeu qu'on a fait pendant ces sept ans. Cette saison, tout le monde a loué notre jeu, même au niveau au niveau national et ça fait plaisir ce genre de choses, mais ce n'était pas fait pour ravir la France entière, c'était fait parce que j'estimais que c'était la façon la plus efficace de rencontrer le succès, c'est tout. Des ajustements, on en a fait plein avec le staff, avec les joueurs aussi, parce que c'est un ensemble. On l'a construit ensemble tout ça.

Considérez-vous, personnellement, avoir gagné le respect du rugby français et de vos pairs ?

Pour moi, le meilleur moyen de gagner le respect, c'est en ne le cherchant pas. C'est en travaillant sans se perdre dans ce qu'on veut vraiment. Pour gagner le respect, pour moi, la première condition est d'être qui on est vraiment. Il y a une phrase qui dit que "l'esclave n'a qu'un seul maître, l'ambitieux en a autant que de gens utiles à sa fortune" (Ndlr : Jean De la Bruyère*)*. C'est une phrase que j'ai toujours retenue. Effectivement, quand vous êtes très ambitieux ou que vous cherchez le respect à tout prix, souvent vous vous perdez, vous êtes tributaire de plein de gens à qui vous voulez plaire et il vaut mieux rester soi même.

Quand on fait ce métier, il faut tout de suite mettre un linceul sur le fait que tout le monde vous aime. Ça n'arrive jamais, vous ne faites jamais l'unanimité. Si vous cherchez à faire l'unanimité, à avoir le respect et l'amour de tout le monde ou quoi que ce soit, vous faites tout et son contraire, vous vous perdez et ça ne correspond à rien, vous ne construisez plus rien. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas et des gens qui m'aiment beaucoup et le meilleur moyen de faire honneur aux gens qui m'aiment beaucoup, c'est de ne pas changer.

"J'ai été de plus en plus naturel devant les micros"

Sur votre communication, vous avez aussi évolué au fil des années. Vos sorties médiatiques ont souvent fait mouche cette saison, était-ce plus calculé ce style devant les micros et caméras pour attirer l'attention ?

Ce n'est pas tellement le fait que j'ai changé, c'est simplement que j'ai été de plus en plus naturel devant les micros. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai bien compris aussi que ce n'était pas toujours contre productif de se contrôler devant les micros. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est sûr. Mais, de garder 90 % de naturel devant un micro, je trouve que ça ne fait pas de mal. Dans notre sport, qui a tendance à révéler les vraies natures tellement il est dur, le fait de garder le naturel est aussi une bonne façon de se protéger. Les gens ainsi vous connaissent mieux et arrivent à comprendre comment vous fonctionnez.

Vous sentez-vous mieux armé pour gérer la pression qu'il peut y avoir quand on se retrouve dans le staff du XV de France ?

Bien sûr qu'il y aura de la pression, j'en ai eu à l'USAP et c'était notamment très important pour moi de partir en la laissant dans de bonnes conditions. L'importance est maintenant aussi grande sur l'équipe de France. Je n'appréhende pas tellement la pression en elle-même. Ce que j'appréhende comme seule pression, c'est de ne pas décevoir les gens qui m'ont fait confiance. Ce sont les choses qui me font avancer, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Le sélectionneur me fait confiance et je n'ai pas envie de le décevoir. Le projet France est tellement énorme que j'ai envie qu'il réussisse. Après, je ne suis pas carriériste, je ne m'attends pas à ce que tout le monde m'aime.

Vous prendrez vos fonctions après la coupe du monde et ce sera soit dans un contexte de triomphe ou un contexte d'échec, est-ce que ça changera quelque chose ?

Ils peuvent très bien ne pas être champion du monde sans que ce soit un échec. C'est tellement compliqué d'être champion du monde. Mais effectivement, il y a les deux cas et je suis préparé aux deux cas. Ce sera deux histoires différentes qu'ils soient champions du monde ou pas champions du monde. Je leur souhaite de l'être, bien évidemment. Les deux histoires auront des chemins différents, mais ce sera aussi excitant l'une que l'autre.

"J'irai regarder l'USAP en supporter"

Les supporters de l'USAP se disent que votre nomination peut favoriser l'arrivée en bleus de joueurs catalans, garderez-vous un œil plus attentif sur les joueurs de l'USAP ?

Je ferai comme je faisais à l'USAP. Je ne glisserai pas à Fabien deux ou trois noms que je ne trouve pas capables de jouer en équipe de France même s'ils sont de l'USAP. Je ne l'ai jamais fait, comme je n'ai pas fait de privilège départemental en me disant qu'un Catalan qui est nul doit à tout prix jouer en première à l'USAP. Je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'on est catalan en espoirs à l'USAP qu'on est légitime pour jouer en première à l'USAP. Ill faut du talent, il faut beaucoup de travail et, à ce moment là, effectivement, si vous êtes catalan, j'en suis encore plus fier. Mais s'il y a un catalan, effectivement qui a le niveau pour jouer en équipe de France, bien sûr que je glisserai le nom à Fabien et c'est lui qui décidera.

Sadek Deghmache notamment a fait son premier stage en Bleu, c'est un joueur que vous avez vu grandir à l'USAP, est-ce une fierté pour vous ?

Je trouve que c'est une juste récompense. Il a fait une très bonne saison. Il s'est révélé, il joue sans pression. Il exploite a plein toutes ses qualités, donc c'est bien qu'il ait été pris pour le stage. Il y avait beaucoup de défections aussi. Ça valorise son club, son travail et sa saison. Je suis très content, j'aime beaucoup le garçon.

Est-ce que finalement on continuera de vous voir régulièrement à Aimé-Giral la saison prochaine ?

Je vais rester vivre ici donc effectivement le plus près pour regarder les matchs c'est à Aimé-Giral et c'est là où je prends le plus de plaisir. La majeure partie du temps, j'irai là-bas. J'irai regarder l'USAP en étant supporter.