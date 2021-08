ENTRETIEN - Didier Lacroix : "Heureux de retrouver du public à Wallon"

C'est le retour du rugby à Ernest Wallon ! La deuxième étape du Supersevens fait escale à Toulouse après Aix-en-Provence avant d'aller à la Rochelle. Le Supersevens, c'est LA première compétition professionnelle de rugby à sept. Une aubaine pour le président du Stade Toulousain Didier Lacroix qui retrouve des supporters dans son antre avant la reprise du TOP 14.

Un président heureux de retrouver du public à Wallon grâce au Supersevens ?

Didier Lacroix : "C'est un bon trait d'union entre le moment où on reprend la saison avec le plus grand sérieux et en mettant les compteurs à zéro, mais également le format du sept qui est un rugby festif. Il permet effectivement de remettre le pied à l'étrier, de retrouver du ballon, avec plaisir, avec le pass sanitaire. On a bien l'impression que cette fois-ci, l'étau se resserre et que l'on va pouvoir enfin avoir du public sans être sous forme de jauge ou sous forme de huis clos."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le rugby à 7 est-il sur sa lancée ?

D.L : "Oui, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) s'était donné cet objectif de gérer cette compétition de façon officielle. Là, ça passe avec trois étapes qualificatives, une à Aix, une à Toulouse, une à La Rochelle la semaine prochaine, qui nous permettra. Concernant le Stade Toulousain on n'a pas mis tous les moyens pour pouvoir structurer le rugby à 7. Ugo Mola (le coach du Stade Toulousain) et l'ensemble de l'équipe encadrante s'en servent pour préparer la saison. C'est le but sans en faire un objectif. Je ne peux pas vous dire qu'on a fait un objectif du 7 cette année, mais c'est une compétition intéressante que l'on regarde avec attention."

Toulouse à deux titres à défendre, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

D.L : "C'est difficile de ne pas savourer une saison exceptionnelle, tellement longue. Bien entendu, on a pris le temps, mais assez rapidement. Il faut se remettre au travail, se remettre à l'évidence, préparer l'ensemble de l'intersaison avec nos partenaires, avec nos abonnés, avec l'ensemble du public. On a mis les compteurs à zéro et on souhaite encore une fois essayer de s'inscrire le plus longtemps dans l'histoire, comme le Stade Toulousain a eu l'habitude de faire."

On a le droit d'être confiant pour cette nouvelle saison ?

D.L : "Il faut essayer d'être fidèle à nous-mêmes. On a un effectif relativement stable. Il y a encore des joueurs qui sortent de la formation. On est en train de regarder sur les années 2000, 2001, 2002. On regarde qui est en capacité de monter, titiller les titulaires en place. C'est aussi ça, le Stade Toulousain. C'est comme ça que l'on s'efforce de garder notre effectif. Le recrutement est déjà en cours sur les postes que l'on n'aura pas formés. C'est tout simplement fidèle à notre stratégie, à nos valeurs."