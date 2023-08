ENTRETIEN - L'ASM "génère des dépenses importantes" selon le directeur général Benoît Vaz

L'heure de vérité approche pour l'ASM ! Ce samedi, c'est la reprise du Top 14 avec un premier déplacement à Oyonnax. Après une saison morose l'an dernier et une 11e place, il s'agit de repartir du bon pied. Pour cela, l'ASM a tout changé, notamment avec la méthode Urios, un nouveau président et de nouveaux cadres. Entretien avec Benoît Vaz, le directeur général de l'ASM.

France Bleu Pays d'Auvergne : Le conseil d'administration de l'ASM a été réduit à trois personnes, dont vous. Est-ce que ça facilite les choses en terme de prise de décision?

Benoît Vaz : C'est le but. Dans cette période que traverse le club, c'était de donner à la fois de l'agilité, de la souplesse et de la réactivité à la gouvernance. Donc, l'actionnaire aujourd'hui unique étant Michelin, c'est le groupe Michelin qui a décidé effectivement d'avoir un conseil d'administration et une gouvernance en mode équipe rapprochée. On travaille au quotidien avec Jean-Claude Pats, le nouveau président de l'ASM et le représentant du groupe, Xavier Durand, qui nous a rejoint il y a quelques mois maintenant et avec lequel on travaille effectivement de façon très rapprochée.

L'ASM, la saison dernière, c'est un déficit de 6,5 millions d'euros. Quelles sont vos pistes pour refaire du club une entreprise fructueuse?

Des pistes, il y en a plusieurs. Comme dans toute entreprise, c'est assez simple, quand on est en déficit, on regarde à la fois les dépenses et à la fois les ressources. Et l'ASM est un club qui génère des dépenses importantes. On essaie de les optimiser pour retrouver une efficacité. Par exemple, sur certains entretiens de stades, sur certains fournisseurs. Il y a effectivement des habitudes qui ont été prises et qui peuvent être traitées différemment.

Après, il y a les ressources et c'est notre gros sujet du moment avec plusieurs business qui peuvent être redéfinis au niveau des boutiques, au niveau des buvettes, au niveau des traiteurs, au niveau du merchandising.

Pour cette saison, pas de Champions Cup. Est-ce que cela va avoir un impact sur les finances du club?

Cela aura un petit impact parce que la Coupe d'Europe génère moins de ressources, mais c'est minime.

Ce qui augmente, ce sont le prix des abonnements. Vous comprenez l'agacement de certains supporters ?

L'agacement, oui, pour certains cas très précis. Ce qu'il faut savoir, on l'a déjà beaucoup expliqué, c'est que le redécoupage du stade, il n'a pas été fait pour générer plus de profits sur la billetterie. Le redécoupage du stade, il a été fait pour donner de la cohérence au stade. On n'avait pas redéfini de stratégie commerciale pour la billetterie depuis des années. Aujourd'hui, on a des zones qui sont dédiées à des familles. On a des zones qui sont dédiées à des étudiants et on s'est rendu compte que dans ce nouveau découpage, on avait des prix hauts qui étaient trop bas et des prix bas qui étaient trop hauts. Donc on avait en fait une différence entre les prix les plus bas et les prix les plus hauts, qui étaient trop faibles. On a effectivement opéré des changements en augmentant les places Premium et en baissant le prix des places qui étaient les premières places accessibles. Donc aujourd'hui, on a de l'agacement de personnes qui sont dans les catégories qui ont augmenté. On entend moins, malheureusement, les personnes qui sont contentes d'avoir des prix, qui ont baissé. Et au global, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est 2,9 % d'augmentation globale du stade. Entre les prix qui ont baissé, les prix qui ont stagné et les prix qui ont augmenté. Donc ce n'est pas une hausse qui a été opéré, comme on a pu l'entendre ici ou là.

L'une de vos préoccupations aussi, on imagine, ce sont les affaires qui ont pesé sur le club ces dernières années. On pense notamment aux affaires Jamie Cudmore et Alexandre Lapandry. Ce jeudi, on a appris que Sébastien Vahaamahina sortait définitivement de l'effectif du club avec une procédure classique de licenciement. Cela veut dire que l'affaire Sébastien Vahaamahina est close ?

Alors pour moi, il n'y a pas d'affaire Sébastien Vahaamahina. Sébastien est un joueur qui a été déclaré inapte, donc ce n'est pas le club qui juge de cette inaptitude, c'est la médecine du travail. On a été dans une procédure classique qui a donné lieu à un licenciement pour inaptitude. Donc, il n'y a pas eu d'affaire Sébastien Vahaamahina. Il y a eu simplement un arrêt de carrière, tout à fait classique du droit du travail.

Malgré ces affaires, qui peuvent parasiter un peu la vie du club, et une saison passée compliquée sportivement, est-ce que l'ASM est une marque qui fait encore vendre ?

Alors l'ASM n'a pas été parasitée, pour reprendre vos propos, c'est la vie de toute entreprise d'avoir des sujets positifs et d'autres qui le sont moins. Une fois qu'on est à la tête d'une entreprise, il faut gérer tous les dossiers et c'est ce qu'on fait. La marque ASM est une marque qui a une force incroyable sur tout un territoire. On a un club qui génère 21 clubs de supporters. On a 520 entreprises qui sont partenaires du club, ce qui est énorme. On a des partenaires et un environnement autour du club qui est très fort. Et on a des supporters qui nous suivent où qu'on aille et qui sont très fervents autour du club. Aujourd'hui, on est très content de voir qu'on a atteint nos objectifs de 100 % de fidélisation. En fait, on n'a pas de déperdition dans les abonnements. On a un objectif de conquête qui est très élevé, qu'on n'a pas encore atteint mais qui est en bonne voie. Et on sent qu'il y a une énorme attente que la machine redémarre. On est tous là pour remettre le carburant dans la machine, tant au niveau sportif qu'au niveau business.

Est-ce que dans votre plan pour redresser l'ASM, il y a un scénario dans lequel le club n'est pas dans le top 6 à la fin de cette saison?

Nous, on travaille en étant le plus possible décorrélé du résultat sportif, quand je dis nous, c'est côté business et administratif. On a en tête que le club doit travailler de manière à ce que, si les résultats sportifs sont au rendez-vous, et bien on puisse être très content de l'année au niveau financier et au niveau des affaires. Mais que si les résultats sportifs ne sont malheureusement pas au rendez-vous, on ne boive pas le bouillon pour autant. Donc on travaille de la manière la plus décontractée possible par rapport aux résultats sportifs.