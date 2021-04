ENTRETIEN. Stade Toulousain : Champions Cup, public au stade, Bouscatel... Les vérités de Didier Lacroix

Le président du Stade Toulousain Didier Lacroix a accueilli deux ministres ce lundi matin à Ernest-Wallon : Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer. L'occasion de balayer avec lui l'actualité des Rouge et Noir, qualifiés pour les demi-finales de la Champions Cup.

Didier Lacroix avait le sourire ce lundi matin lors de la visite ministérielle autour de Jean-Michel Blanquer et de Roxana Maracineanu. La veille, son club s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup en gagnant à Clermont (12-21).

Qu'avez-vous dit aux Ministres ?

"Les clubs, notamment le Stade Toulousain, passeront cette année grâce au PGE et aux aides à la billetterie. On a des inquiétudes, non plus pour l’atterrissage de la saison, mais pour la construction des budgets à venir. Et donc de la réouverture au public. Nos clubs travaillent entre avril et septembre à séduire de nouveaux abonnés, de nouveaux partenaires... Il faut une perspective sur 2021-2022 qui commencera dès mai 2021."

Avez-vous eu des réponses à ce sujet ?

"On n'a pas de date mais il faut faire prendre conscience qu'il y a urgence pour nous. Il faut à tout prix qu'on puisse retrouver du public dans les stades le plus rapidement possible, avec de bons protocoles. On doit faire des propositions, s'asseoir à la table de travail avec le CHU de Toulouse et l'ensemble des composantes pour proposer des protocoles pour permettre de sécuriser et remettre du public."

Ce serait quoi la date idéale ?

"On a tous entendu le 15 mai. L'idée c'est de mettre des protocoles expérimentaux une quinzaine de jours avant. Donc c'est demain matin, le 1er mai."

Lacroix : "Passer un step supplémentaire en Champions Cup"

Votre réaction après la victoire à Clermont ce dimanche en Champions Cup ?

"Il y a bien sûr beaucoup de fierté pour cette troisième qualification en demi-finale de la Coupe d'Europe. Le "jamais deux sans trois" ne s'appliquera pas je l'espère. On est très fiers d'avoir trois clubs français qualifiés, charge à nous d'aller passer le step supplémentaire dans ce weekend du 1er mai qui va nous permettre de se donner l'espoir d'aller un petit peu plus loin et rejoindre soit La Rochelle soit le Leinster. Je pense que nos amis Bordelais ont les mêmes intentions. Cela se jouera sur le terrain."

Vous pensez quoi de cette réception de l'UBB ?

"Il n'y a pas trop d'objectivité de ma part concernant l'UBB. J'ai une grosse amitié avec le président Laurent Marti. ll a su s'entourer, Christophe Urios a des vertus qu'on lui connait. On l'a souvent affronté sous les couleurs castraises. On sait sa capacité à préparer une équipe pour jouer contre le Stade Toulousain. On va s'attacher à préparer nous aussi le match de façon la plus professionnelle, la plus enthousiaste possible parce qu'effectivement on a envie d'aller plus loin dans cette compétition."

Un mot sur l'élection de René Bouscatel à la tête de la LNR ? Vous l'avez soutenu...

"Comment ne pas être ravi de voir un président du Stade Toulousain qui accède à la première marche d'une des institutions françaises ? Il n'est l'homme de personne mais je crois pouvoir faire partie de ses premiers soutiens. Il est temps pour le rugby français de travailler ensemble. L'ensemble des clubs de Top 14, de Pro D2... Il y a plein de présidents d'une nouvelle génération qui ont envie de travailler et tant mieux. A nous de coordonner l'ensemble de ces énergies positives. On a une Coupe du Monde à préparer, on a un après-2023 à préparer avec la Fédération. On a besoin de parfaire notre formation... On a beaucoup de boulot et je crois que René est là pour cela avec sa qualité relationnelle et ces équilibres qu'il saura mettre en place.

C'est quoi sa plus grande qualité ?

"C'est sa capacité d'écouter, de mettre du lien entre les gens. On a besoin de mettre du lien avec la Fédération et l'ensemble des clubs. C'est l'homme de la situation."

Pour enfin mettre fin à la guerre des chefs ?

"Il est évident qu'il y a des sujets où on peut avoir des intérêts divergents. Pour autant, il y a des manières d'instaurer le dialogue. Il y a une Coupe du Monde qui ne peut que nous rassembler. Et il faut réfléchir à un après-Coupe du Monde. Le climat dans lequel on s'était installés, peut-être à cause d'inimitiés... On doit penser à l'intérêt général et René Bouscatel est la bonne personne pour ce dialogue."