[Entretien] Top 14 : saison terminée pour l'Aviron Bayonnais, 9e mais frustré, qui prépare l'avenir

La saison régulière de Top 14 et de Pro D2 est terminée. Les présidents de clubs ont voté à la majorité ce mercredi 15 avril. Seules les demi-finales et la finale pourraient se disputer cet été. Philippe Tayeb, président de l'Aviron Bayonnais, tire les conséquences de cette fin de saison prématurée.

C'est la conséquence de la prolongation du confinement de la population française jusqu'au 11 mai au moins et de l'interdiction des grands rassemblements jusqu'à la mi-juillet. Il était devenu impossible de mener à leur terme les saisons régulières des championnats de France professionnels de rugby. Les présidents des 30 clubs concernés, réunis en visioconférence comme chaque mercredi, ont donc voté ce 15 avril la fin prématurée du Top 14 et de la Pro D2. Seules les demi-finales et finales pourraient avoir lieu en juillet ou en août.

Cela ne concernerait donc que les 4 premiers des deux championnats, et des barrages se disputeront entre les 5e, 6e, 7e et 8e de Top 14 pour déterminer les qualifiés en Coupe d'Europe. Pour tous les autres, le classement est arrêté et la saison terminée. L'Aviron Bayonnais, promu en Top 14 cette saison, se tourne vers l'avenir forcément perturbé par cette saison tronquée et les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Le président du directoire bayonnais, Phillipe Tayeb, fait le point sur la situation dans un entretien accordé à France Bleu Pays Basque ce jeudi 16 avril.

France Bleu Pays Basque : la saison est officiellement terminée pour l'Aviron Bayonnais Rugby Pro ?

Philippe Tayeb : Oui c'est terminé. Le classement a été figé, à la majorité de l'ensemble des présidents, donc aujourd'hui l'Aviron Bayonnais finit 9e du Top 14, dans les conditions que l'on connait.

"On aurait voulu défendre nos chances"

Il y a de la frustration chez les dirigeants, les joueurs, le staff ?

Oui c'est une frustration parce qu'on était sur une belle dynamique et c'est sûr qu'on ne peut pas se gargariser de finir 9e dans ces conditions. On aurait voulu pouvoir défendre nos chances jusqu'à la fin pour prouver qu'on était capables, qu'on pouvait avoir notre place en Top 14. On va essayer d'effacer cette saison qui a traumatisé en général les français, le sport français et le monde entier.

Vous vous tournez vers l'avenir, vous ne faites pas partie des clubs cités parmi les clubs qui seraient en danger financièrement, pour vous tout va bien ?

On est prudents. Notre gestion a été très rigoureuse depuis deux ans, on en récolte une partie de ses fruits, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi perfusés par les mesures gouvernementales avec une prise en charge d'une partie de nos salaires (l'ABRP a mis les joueurs et une partie de son staff en chômage partiel).

"On va être le lien social le plus important après l'été"

L'inquiétude peut venir sur la saison prochaine. Quel format ? Est-ce que cela va se jouer à huis-clos ? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver notre public, nos partenaires, comment vont réagir le marché du partenariat, les spectateurs et les abonnés ? Personne ne peut le dire aujourd'hui

Vous avez déjà des échos de la part des partenaires ?

Non. On a reçu beaucoup de lettres de soutien du grand public, mais aussi de nos partenaires majeurs. Mais il va falloir que les entreprises d'abord sauvent leur activité.

Je crois qu'on va être quand même le lien social le plus important après cet été sans manifestations. J'espère qu'on va pouvoir amener de la joie, des retrouvailles et une ambiance à Jean-Dauger au mois de septembre qui nous permettre de continuer à avoir le soutien de notre cercle AB Rugby.

"Tous les projets sont maintenus. Ils vont sauver le club"

Vous parlez des doutes sur les conditions de reprises du championnats en septembre, on ne sait pas si les matchs se joueront en public ou à huis clos, la campagne d'abonnement est-elle suspendue ?

Non non, on est obligés aujourd'hui de travailler sur les réabonnements, on a des réunions quasiment tous les jours maintenant, on va reprendre une fréquence de travail régulière. Il faut qu'on travaille sur nos abonnements comme si le championnat reprenait le 12 septembre avec du public bien entendu. On ne peut pas envisager qu'il y ait une reprise sans public. On va travailler en ce sens et surtout mobiliser toutes les forces pour essayer de "minimiser" la perte du chiffre d'affaire qui est supposée.

Vous avez des grands pojets dont les travaux devaient commencer prochainement, la pelouse du stade Jean-Dauger, le campus AB dans l'enceinte du parc des sports, où en êtes vous ?

Tous les projets sont maintenus. Ils vont permettre demain de sauver le club, c'est une certitude. Le changement de la pelouse (pour un hybride, ndlr) va impliquer la construction d'une nouvelle tribune avec des nouveaux réceptifs (la piste d'athlétisme va être supprimée, permettant les aménagements, ndlr), un nouvel aménagement autour du stade pour tout ce qui est réceptif grand public : snacking, buvettes, nouveaux lieux de vie.

"Le recrutement est terminé"

Jean-Dauger va être aussi aménagé. L'AB Campus (travaux prévus au dernier trimestre 2020) va peut-être être retardé parce que la priorité c'est de créer de suite des produits qui vont nous permettre de rentrer du chiffre d'affaires, mais aucun projet n'est remis en cause à ce jour.

Où en êtes vous du recrutement ?

On est toujours dans la prudence. Le recrutement est terminé. Tous les recrutements qu'on a pu faire était déjà engagés avant l'épidémie. Pendant cette période on a juste fait des annonces officielles. On a aussi beaucoup travaillé sur les renouvellements de contrats, sur la stabilisation de notre groupe. Notre effectif va être enrichi de 6 ou 7 nouvelles recrues (3 restent à annoncer, ndlr). Pour nous, c'est un effectif de qualité.

Plusieurs joueurs prennent leur retraite, dont l'emblématique Aretz Iguiniz et le capitaine Antoine Battut. Ils voient leur carrière s'achever en queue de poisson, allez-vous prévoir quelque chose pour leur départ ?

C'est une certitude. On avait prévu une grande fête le 6 juin lors du dernier match de championnat, avec l'envahissement de la pelouse par les spectateurs pour pouvoir découper un bout de pelouse et repartir avec un souvenir de Jean-Dauger. Ce ne sera pas le cas.

On avait prévu des orchestres, des buvettes autour du stade, sur la piste d'athlétisme, et une grande fête en l'honneur d'Aretz Iguiniz et d'Antoine Battut. On reportera bien entendu et ils auront un hommage digne de leur carrière.