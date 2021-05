Envie de vibrer avec le Stade Toulousain pour la finale de Champions Cup ? Ecoutez France Bleu Occitanie !

France Bleu Occitanie est en émission spéciale ce samedi pour la finale de Champions Cup. Dès 16h, branchez votre radio et appelez nous pour témoigner votre soutien aux Rouge et Noir, gagner des cadeaux, découvrir les coulisses dans le stade de Twickenham, vivre le match et l'après-match !