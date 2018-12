Enzo Forletta prolonge pour trois saisons avec l'USAP

Perpignan, France

L'USAP annonce ce mercredi matin la prolongation pour trois saisons supplémentaires d'Enzo Forletta. Le pilier gauche âgé de 24 ans a été approché dernièrement par plusieurs clubs de Top 14 et notamment Clermont. Il a donc choisi de rester à Perpignan malgré les difficultés du club.

"Le choix du coeur"

"Après une longue réflexion suite à une autre proposition qui s'offrait à moi, j'ai décidé de faire le choix du cœur et de rester à l'USAP" explique Enzo Forletta. "Je suis très attaché au staff et aux joueurs, je suis sûr du potentiel de cette équipe. On peut penser qu'on est fous d'y croire toujours mais _pour moi l'histoire n'est pas finie_."

"Enzo progresse régulièrement. Il est _un des symboles de la formation catalane_. Son attachement au club démontre bien sa détermination à participer à la construction de l'USAP de demain" a réagit de son côté le directeur sportif Christian Lanta.