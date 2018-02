Perpignan, France

C'est un coup dur pour l'USAP qui devra se passer samedi d'Enzo Forletta pour le déplacement à Montauban. Le jeune pilier gauche s'est blessé au mollet en fin de rencontre contre Vannes, jeudi dernier. Il manquera au moins les deux prochains déplacements à Vannes et Nevers. Enzo Forletta a participé à 22 des 23 matchs de son équipe cette saison.

Légèrement touchés contre les Bretons, le deuxième ligne Shahn Eru, le troisième ligne Genesis Mamea Lemalu et l'arrière Julien Farnoux seront rétablis pour le gros déplacement de Sapiac. En revanche, Yohan Vivalda ne pourra pas être opérationnel.

Les centres Lifeimi Mafi et Sione Piukala ne sont pas non plus encore rétablis. Lifeimi Mafi reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine et devrait postuler pour le match à Nevers. Pour Sione Piukala, ce sera plutôt la semaine suivant pour la réception de Biarritz.