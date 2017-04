Enzo Selponi (USAP) : "C'est un quart de finale pour nous à Narbonne"

Enzo Selponi devrait commencer le match à l'ouverture avec l'USAP dimanche à Narbonne. Le match aller reste un mauvais souvenir pour lui, il s'était fracturé le péroné. Physiquement et mentalement frais, il est prêt pour ce match capital.

France Bleu Roussillon : Comment se passe personnellement votre retour progressif à la compétition ?

Enzo Selponi : Déjà je ne pense plus à la blessure. Je n'ai plus de douleurs, juste quelques petites musculaires liées à la blessure. J'espère que je n'y penserai pas à Narbonne, il n'y a pas de raison, je me sens bien physiquement, je suis bien entouré et l'équipe tourne bien donc tout est réuni pour bien préparer le match. Mentalement je me sens frais et j'ai la chance de jouer ce match qui est un quart de finale pour nous. Ce match sera très important pour nous d'autant plus que Biarritz a battu Oyonnax. Les coachs me font confiance sur ce match, à moi de montrer que je suis prêt pour jouer ce quart de finale.

FBR : À l'inverse des autres déplacements, cette fois il ne faudra avoir aucun regret...

ES : Ça c'est sûr. A l'extérieur, on a eu un peu de mal donc forcément ce sera le match qu'il faut vraiment gagner. Il faut sortir nos meilleures armes là-bas pour pouvoir s'imposer à Narbonne.

FBR : Est-ce que le groupe ressent ce fort enjeu ?

ES : Ce contexte y est depuis le début de saison donc on ne se met pas forcément de pression. L'équipe s'entend bien et tourne bien donc il faut juste montrer notre meilleur visage pour gagner ce pseudo quart de finale.

"réussir à imposer notre jeu à l'extérieur"

FBR : Il y a tout le contexte passionnel autour de ce match avec beaucoup de supporters qui vont venir vous soutenir, est-ce que ça change la donne pour vous par rapport à des matchs comme à Dax et à Albi ?

ES : Oui, ça peut aider, bien sûr. J'ai entendu que plusieurs bus étaient organisés donc forcément ça fait plaisir. Christian (Lanta) nous en a parlé avant l'entraînement pour nous motiver. On doit travailler pour réussir ce match et motiver les supporters à nous voir aussi bien à l'extérieur qu'à domicile.

FBR : Et enfin jouer votre jeu hors d'Aimé-Giral...

ES : Oui j'espère qu'on va réussir à imposer notre jeu pour gagner. On a vraiment les crocs. On a envie de faire un bon match et pour montrer qu'à l'extérieur aussi on peut gagner.

FBR : Narbonne doit aussi avoir un esprit revanchard après la défaite du match aller (66-13), ce devrait être une donne qui compte sur ce match...

ES : Oui, c'est sûr que la gifle qu'on leur a mis va compter, ils doivent y repenser mais ça fait quatre mois que le match est passé. Je le redis pour nous c'est un quart de finale et en plus c'est un derby. Ce match est important pour eux comme pour nous.

FBR : Qu'est-ce qui peut faire la différence sur ce match ?

ES : Déjà défensivement, il faut qu'on reproduise la performance de Biarritz car c'était un match de haut niveau dans ce secteur. Je pense que ce sera la clef avec aussi bien sûr une bonne conquête.

FBR : Quel regard sur l'équipe de Narbonne ?

ES : C'est une équipe joueuse qui joue pas mal dans les intervalles, après contact. Il va falloir se méfier et justement fermer tous les intervalles.