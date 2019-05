Enzo Selponi (USAP) : "c'est une drôle d'histoire mais une belle histoire au final"

Perpignan, France

"Me parlez pas de Selpo ou je vais chialer", Jonathan Bousquet prévient la presse après le match mais finalement s'exprime sur la sortie d'Enzo Selponi et, en effet les yeux remplis de larmes : "Je suis très proche de lui, c'est un ami qui part et ça me fait chier. C'est comme ça mais c'est une belle histoire humaine".

Enzo Selponi, un joueur marquant dans l'effectif catalan. Les critiques dont il a été victime il y a deux ans ont servi à souder ce groupe à l'époque. Le capitaine Tom Ecochard ne cache pas son émotion : "c'est beaucoup d'émotion, Selpo, j'ai joué quatre saisons avec lui ici mais on avait joué ensemble en jeunes, on était au lycée et à l'internat ensemble. C'est un ami qui s'en va. Un joueur avec qui je m'entendais beaucoup sur le terrain et en dehors. Ça me rend triste mais c'est comme ça, c'est la loi du sport de haut niveau. C'est aussi beaucoup d'émotion pour tous les autres départs comme David (Mélé) et Sione (Piukala) qui ont tellement donné à ce club. David a écrit les belles pages à l'USAP et Sione est un mec en or".

Enzo Selponi a prolongé le tour d'honneur. Les applaudissements étaient forcément plus nourris pour lui. Maillot encadré sous le bras, l'autre main levée en permanence pour dire au revoir aux fans. Ces fameux fans de l'USAP, hors normes. Il y a près de deux ans, la côte de l'Héraultais d'origine était au plus bas dans les travées d'Aimé-Giral. Le retournement de situation est flagrant à tel point que le public signerait des deux mains pour que "Selpo" reste à l'USAP.

"Pourquoi pas revenir un jour ici"

Le numéro 10 de l'USAP avoue que la préparation de ce dernier match a été compliquée et concède surtout que son histoire humaine avec le public catalan reste originale et peu banale : "Sentimentalement parlant, en début de semaine, j'avais peur, je m'attendais à tout, est-ce que j'allais verser une larmichette ? Mais je me dis que ce n'est pas terminé pour moi. C'est un nouveau challenge qui s'offre à moi mais porter de nouveau les couleurs de l'USAP un jour ce n'est pas interdit non plus. Je n'ai que 25 ans. Cette page est bouclée mais d'autres vont s'ouvrir à Grenoble d'abord et pourquoi pas un jour de nouveau ici."

"Comme vous le savez, ici, j'ai vécu des moments difficiles. La première année je suis arrivé blessé et les gens ne m'ont pas accepté tout de suite. Ils m'ont même peut-être détesté. Ensuite, j'ai eu le sentiment d'être un peu plus accepté et quand Patrick (Arlettaz) est arrivé, je me suis senti mieux dans mes baskets avec un coach de qualité. J'ai su progresser. Aujourd'hui, j'espère, mais je le sens comme ça, que le public a commencé à m'aimer, c'est une drôle d'histoire mais une belle histoire au final."

"J'ai tout vécu avec ce club mythique"

Enzo Selponi disputera peut-être un dernier match avec l'USAP, sur la pelouse de Toulouse. De loin, il ne s'en cache pas, il tremble pour Grenoble, son futur club qui devra passer par un barrage pour sauver sa place en Top 14 : "Je me dis que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Je vais croiser les doigts, je vais encourager mentalement Grenoble. J'aurais pu rester à Perpignan et partir au dernier moment mais c'est comme ça j'ai signé à Grenoble et je suis content de me donner une nouvelle envie de me faire accepter dans un nouveau club."

Si Aimé-Giral gardera désormais une saveur particulière pour Enzo Selponi, il croise les doigts pour ne pas y revenir la saison prochaine. De la pénalité face aux 22 manquée à Colomiers, les sifflets qu'il a déjà essuyé du public catalan à la sortie sous les vivas à Aimé-Giral, le parcours d'Enzo Selponi est et restera, à part, dans le club catalan.