Equipe de France : Un Bayonnais avec les Bleus [Portrait]

Bayonne, France

Guillaume Ducat rejoint l’équipe de France de rugby. Le Bayonnais est le dernier appelé du groupe élargi de 42 joueurs qui va préparer cette semaine le prochain match du tournoi des VI Nations au Pays de Galles, samedi 22 février. Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a fait appel à lui ce dimanche 16 février au matin pour remplacer Cyril Cazeaux.

Surveillé depuis plusieurs semaines

En sport, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Celui du deuxième ligne de l’Union Bordeaux Bègles, sérieusement blessé face à Lyon ce samedi 15 février, bénéficie donc au jeune joueur de l’Aviron, appelé pour la première fois sous le maillot frappé du coq.

Guillaume Ducat, 23 ans, fait partie de ces jeunes joueurs, plein d’avenir, sur lesquels comptent les entraîneurs du XV de France. Son nom revenait déjà dans les conversations ces dernières semaines pour faire partie des 42 joueurs de la première liste des Bleus pour le tournoi des VI Nations. Partie remise.

Un gros potentiel physique et technique

Le grand (2,05 mètres) deuxième ligne bigourdan, formé à Tarbes, est arrivé à Bayonne en 2011 au pôle espoir du lycée Cassin, mais ne rejoint l’Aviron qu’en espoirs en 2015, après avoir intégré le pôle France moins de 20 ans à Marcoussis (2013-2015). Repéré très tôt grâce notamment à ses aptitudes physiques, son ascension est pourtant retardée par une grave blessure au genou (rupture des ligaments croisés en 2013).

Il est lancé dans le grand bain professionnel, sous le maillot ciel-et-blanc, à 20 ans en Pro D2 le 12 mai 2016 à Béziers (défaite 36-12), lors de l’avant-dernière journée de la saison régulière. Il rentrera à 5 reprises la saison suivante en Top 14 et sera titularisé lors des 6 rencontres de Challenge européen.

Déjà un cadre du pack bayonnais

C’est de nouveau en Pro D2, lors de la saison 2017-2018 que Guillaume Ducat va faire son trou à l’Aviron (19 matchs, 7 titularisations) avant de s’imposer comme un titulaire indiscutable la saison passée. Plus étoffé physiquement, plus puissant aussi, il dispute 17 matchs (14 titularisations) sur les 22 premières journées, et est régulièrement élu homme du match, avant de se blesser grièvement au genou droit (rupture des ligaments) le 22 février 2019.

Un coup dur déplorent à l’époque ses entraîneurs. Véritable tour de contrôle en touche – c’est encore lui qui vole un ballon à l’alignement de Montpellier pour un essai qui a relancé Bayonne ce samedi 15 février 2020 lors de la 15e journée de Top 14 – très actif en défense et dans les rucks, mais aussi dans le jeu courant, il est incontournable.

La génération Dupont

Sa guérison plus rapide que prévue (il était attendu pour la fin décembre 2019) est saluée avec soulagement par l’encadrement bayonnais. Guillaume Ducat est titularisé dès la 9e journée de Top 14 contre Pau (9 novembre) pour ne plus sortir de l’équipe ciel et blanche en championnat (7 maths, 7 titularisations).

En rejoignant l’équipe de France au CNR de Marcoussis, qu’il a côtoyé au sein du pôle France moins de 20 ans, il y retrouvera ses anciens coéquipiers de l’époque : Antoine Dupont, Boris Palu, Anthony Belleau, Selevasio Tolofua, Arthur Retière.

Dans les traces d'Ollivon

Guillaume Ducat est le premier joueur passé par le centre de formation de l’Aviron à rejoindre un rassemblement des Bleus depuis Charles Ollivon en novembre 2014 (appelé pour préparer le tournoi des VI Nations 2015, l’actuel capitaine du XV de France doit déclarer forfait juste avant), et le premier joueur bayonnais depuis Scott Spedding (tournée de novembre 2014 et tournoi des VI Nations 2015)