Escale dacquoise pour le train We Love 2023 de la Coupe du Monde de Rugby

C'est un événement festif que propose le comité d'organisation de France 2023 à l’occasion de la promotion de la Coupe du Monde de rugby à venir dans l’Hexagone.

Le train est passé à Dax, terre de rugby et donc escale incontournable, mardi 29 septembre. France Bleu Gascogne est allé à la rencontre des acteurs de l’organisation ...

Le train de la Coupe du Monde de Rugby 2023 … pourquoi ?

24 villes, 35 jours, 7000km parcourus … c’est le programme du train We Love 2023 qui fait la promotion de la Coupe du Monde de Rugby et qui sillonne la France du 8 septembre au 12 octobre 2020. Au-delà d’une festivité, c’est aussi une manière d’illustrer l’impact positif de cette compétition sur les territoires, d’un point de vue économique, environnemental et sociétal.

Hugues Esquerre, directeur des affaires financières du comité d’organisation France 2023 © Radio France - Anaïs Berthon

Hugues Esquerre, directeur des affaires financières du comité d’organisation France 2023 Copier

Les jeunes à l’honneur

La Coupe du Monde de Rugby 2023 va occasionner en France de nombreuses opportunités (emplois, apprentissages, …) mais sera aussi une manière de mettre en avant les belles valeurs du rugby au sein des écoles et des clubs de rugby. Des valeurs que partage Chris Ndombi, éducateur et chargé de projet rugby citoyen au sein de l’US Dax.

Chris Ndombi, éducateur et chargé de projet rugby citoyen au sein de l’US Dax © Radio France - Anaïs Berthon

Chris Ndombi, éducateur et chargé de projet rugby citoyen au sein de l’US Dax Copier

Un événement en partenariat avec la Ligue contre le Cancer

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est en partenariat avec la Ligue contre le cancer et met en avant l’importance du sport sur la santé à travers des conférences.

Jacques Thibaudon, Président du Comité des Lande de la Ligue contre le Cancer © Radio France - Anaïs Berthon

Jacques Thibaudon, Président du Comité des Lande de la Ligue contre le Cancer Copier

Ambiance assurée à bord du train We Love 2023 !

Des quizz, des jeux, de la musique, une exposition, des producteurs locaux, ... ce train est un cocktail vitaminé qui promet une journée ludique et bon enfant sous le signe de l'Ovalie.

Victor, speaker du train We Love 2023 © Radio France - Anaïs Berthon